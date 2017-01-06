Nissan Sürücüsüz Araçları için NASA Teknolojisi Kullanacak

Nissan çıkaracağı sürücüsüz araç filosunu için NASA’nın Mars mekiklerinde kullandığı Seamless Autonomous Mobility (SAM) teknolojisini kullanacak.

Nissan, NASA’nın teknolojisinin araç ne yapacağına karar veremediğinde en iyi çözüm olacağını düşünüyor. Bugün en basit bir otonom araç sistemi bile bir çok durumun altından kalkabilir hale geldi. İyi aydınlatılmış bir otoyolda sorunsuzca gidebiliyorlar. Ancak sürücüsüz araçların önündeki en büyük engel alışılmış dışında ya da beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacakları.

SAM aracın altından kalkmayacağı ya da hangi aksiyonu yapması gerektiğine karar veremediği durumlar araç görüntülerini ve sensör verilerini gözden geçirecek bir yönetici pozisyonunda yer alıyor. SAM filonun merkezinde yer alacak ve tüm araçlardan gelen istekleri gözden geçiren bir sistem olacak. SAM kararını verdiğinde araca bir rota çizecek ve araç bu rotadan devam edecek. Engel aşıldığında ise araç otonom sürüşe devam edecek.

Bu sistemin en güzel yanı ise SAM’in bütün kararları sürücüsüz araç filosu arasında paylaşılacak. Araçlar böylelikle birbirlerinin kararsızlıklarından bir şeyler öğrenmiş olacaklar. Ne zaman bir problem çözülse araçların ileride benzer bir problem yaşama şansı biraz daha azalacak.