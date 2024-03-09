Elektrikli otomobiller hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu bağlamda birçok marka yeni elektrikli otomobillerini piyasaya sürüyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Nissan, Nissan Ariya Nismo isimli yeni elektrikli otomobilini satışa sundu. Detaylara bakalım.

Nissan Ariya Nismo neler sunuyor?

Nissan Ariya Nismo 270 kW ve 320 kW gücünde olmak üzere iki farklı elektrikli motor ile birlikte geliyor. Ariya Nismo bu motor ile birlikte 0’dan 100 km/sa hıza 5 saniyenin altında çıkabiliyor.Otomobil gücünü 66 kWh veya 91 kWh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

Japon otomobil bu batarya ve motor seçenekleri ile birlikte EPA’ya göre 330 km veya 438 km menzil sunuyor. Tabii kullanım alışkanlıklarına göre bu menziller değişebilir.

Otomobil iç tarafta Nissan’dan alışık olmadığımız yenilikçi bir kabin tasarımı ile birlikte geliyor. Bu kabinde Nissan’nın yeni logosunu direksiyon üzerinde görmek mümkün.

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Bu direksiyonun altında ise bizleri güzel bir hayalet gösterge kadranı karşılıyor. Yan tarafta ise büyük bir bilgi-eğlence paneli bulunuyor. Bu bilgi-eğlence sisteminden araç hakkında birçok bilgiyi alabiliyoruz. Otomobil aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay’i de destekler nitelikte.