Nisan 2017 itibariyle Android Sürümlerinin Kullanım Oranları!

Google, Nisan ayı itibariyle Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Nougat kullanımı ise tüm cihazlar içinde %5’lik bir paya sahip.

Google 3 Nisan itibariyle tüm dünyadaki Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre Google’ın popüler işletim sistemi için işler iyi gitmiyor gibi görünüyor. Son sürümünün resmi olarak tanıtılmasının üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen %5’lik kullanım hiç de iç açıcı değil. Zira 5 yıl önce tanıtılan Jelly Bean bile %10’luk kullanıma sahip.

En çok kullanım oranına sahip sürüm ise %32 ile Lollipop. İşletim Sisteminin en eski sürümlerinden olan Gingerbread ve Ice Cream Sandwich pazarda yok olma seviyesine gelerek %0.9’luk bir kullanıma sahipler. KitKat ve Marshmallow sürümleri ise sırasıyla %20 ve %31.2’lik paya sahipler.

Nougat kullanımı her ne kadar artsa da, yükselme beklenenden az gibi görünüyor. Örneğin geçen ay Nougat çalıştıran cihazların sayısındaki artış %2.1’de kaldı.

Bakalım önümüzdeki günlerde olaylar Google’ın lehine gelişecek mi zira Android O’nun ön izleme sürümünü piyasaya sürmüşken buna çok ihtiyacı olacak.