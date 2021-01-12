NIO ET7, 1.000 kilometrelik menziliyle tanıtıldı!

Çin merkezli elektrikli otomobil markası NIO, sedan gövdeye sahip ilk modeli olan ET7’yi resmi olarak duyurdu. 1.000 kilometre maksimum menzil değeriyle dikkat çeken NIO ET7, otonom sürüş tarafında da önemli sürprizler ile geliyor!

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NIO ET7 tanıtıldı: 650 beygir güç ve 1.000 kilometre menzil değeri!

Markanın modüler platformu üzerine geliştirilen NIO ET7, aerodinamik açıdan pek çok ince detaya sahip. Elektrikli otomobil, bu sayede 0.23cd gibi oldukça başarılı bir sürtünme katsayısına ulaşıyor. İnce LED farlar, panjursuz ön tasarım, gövdeye gizlenen kapı kolları, eğimli tavan yapısı ve tek parça LED stop lambaları ise aracın genel karakteristiğini oluşturuyor.

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Tıpkı dış tasarımı gibi iç mekanında da temiz hatlar benimseyen NIO ET7’de ilk dikkat çeken şey havalandırma deliklerinin eksikliği oluyor. Aracın tasarımcıları, geleneksel havalandırma ızgaralarını ön konsolun arasına gizleyerek düz bir görünüm elde etmeyi başarmış. Bütün kontroller 12.7 inçlik bilgi-eğlence ekranı üzerinden sağlanırken, sürücü yönetimi ise 10.2 inçlik dijital gösterge ekranı ve Head-up Display’den gerçekleşiyor. Ayrıca ön konsolda ortalanan sanal asistan, 23 hoparlörlü 1000W ses sistemi ve masaj özellikli koltuklar da iç mekandaki dikkat çeken yenilikler arasında bulunuyor.

NIO ET7, ikinci seviye otonom sürüş sisteminin merkezine ise Adam adlı süper bilgisayarı yerleştiriyor. NVIDIA işbirliğiyle geliştirilen süper bilgisayar, saniyede 254 trilyon işlem yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu sistemin veri tarafını ise 500 metre menzilli LiDAR tarayıcı, 8 MP çözünürlüklü 11 adet kamera, 5 mm dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 2 GPS modülü sağlıyor.

Teknolojik otomobilin güç ve batarya tarafında da ilgi çekici veriler bulunuyor. Ön ve arka tekerleklere güç sağlayan çift elektrik motoru, NIO ET7’ye 653 beygir güç ve 850Nm tork sağlıyor. Bu sayede 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşılabiliyor. Üç batarya opsiyonundan 70 kWh seçeneği maksimum 500 km menzil sunarken, 100 kWh’lık seçenek ile 700 km’nin üzerinde yol alınabiliyor. Sonraki aşamada satışa sunulacak 150 kWh batarya seçeneğinde ise menzilin 1.000 km’ye kadar uzayacağı belirtiliyor.

Etkinlikte NIO ET7 dışında Power Swap Station 2.0 adlı batarya değişim istasyonları da duyuruldu. Tam otomatik şekilde çalışan istasyonlar sayesinde 3 dakika içerisinde batarya değişimi gerçekleştirilebiliyor. Böylece sürücüler, şarj işlemini beklemek yerine bataryalarını değiştirerek yollarına devam edebilecek. İlk etapta Çin’de hizmet vermeye başlayacak istasyonların yıl sonuna kadar 500’e ulaşması planlanıyor.

NIO ET7 fiyatları

Ön siparişlere açılan NIO ET7, teslimatlara 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak. Otomobilin fiyatları ise menzil değerine göre şu şekilde oluşuyor.