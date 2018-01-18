Nintendo’dan Switch İçin Karton Oyuncaklar: Labo

Nintendo, Switch’e özel geliştirdiği karton oyuncak projesi olan Labo’yu duyurdu.

Ülkemizde resmi satışı olmamasına rağmen fazlasıyla ilgi görmeye devam eden ve dünyanın en hızlı satan oyun konsolu konumundaki Nintendo Switch, oyun skalasını eski ve yeni oyunlarla genişletmeye devam ediyor. Ancak dün gece duyurulan yeni sistemi ile oyun sistemini fazlasıyla değiştirdi. Klasik oyunların yanı sıra karton oyuncaklar diyebileceğimiz projesi ile karşımıza çıkan Switch, eğlenceli dakikalar sunacak gibi görünüyor.

Nintendo labo adı verilen ve 8 farklı karton oyuncak çeşidi sunan projede gerçek hayata uyarlanan artırılmış gerçeklik diyebileceğimiz bir sistem sunuyor. RC araba, balık tutma, ev, motor ve piyano gibi sistemler mevcut. Hatta bir Transformers gibi robot dahi olabileceksiniz. 20 Nisan’da 70 dolar’dan başlayan fiyatlarla satılacak olan Labo, ilk aşamada robot ve 5 farklı oyuncağı bir arada sunan sistemi satışa sunacak.

Variety Kit (Çeşitlilik Kiti) adı verilen sette 2 adet uzaktan kontrol edilebilecek RC araba, 1 adet olta, 1 adet ev, 1 adet motosiklet ve bir de piyano sunacak olan Nintendo Labo, karton ve gerekli oyunu birlikte sunacak. Kurulum aşamasını da adım adım video olarak gösteren Labo, ilerleyen dönemde çok daha çeşitli olarak geleceği belirtiliyor.