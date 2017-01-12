Nintendo Switch’e Özel Assassin’s Creed Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Assassin’s Creed’in yeni oyunun Mısır’da geçeceğini bolca duymuştuk ancak hiç bir resmi ya da sızıntı bilgi gelmemişti.

Assassin’s Creed ile ilgili ne Ubisoft’tan ne de Sony, Microsoft, Nintendo üçlüsünden hiç bir şey ortaya çıkmıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaşılan bir görselde serinin yeni oyununa dair bir bilgi gördük. yeni AC oyunu Nintendo Switch’e özel olabilir. Bu oyun her ne kadar ana seriden olmasa da Nintendo Switch için geliştirilmiş olabilir.

IGN’in Twitter hesabından paylaşılan görsel bir süre sonra kaldırıldı. Bu görselde Nintendo Switch sunumunda yer alacak olan oyun isimleri çıkış tarihleri ve yapımcı firma isimleri yer alıyor. Bunların arasında AC Egypt oyunu da yer alıyor.

Oyunun çıkış tarihi ise 24 Mart olarak gösteriliyor. AC oyunları genel olarak ilkbahar ya da sonbaharda çıkarılıyor. Yani oyun gerçekten de Switch konsollarına özel olabilir. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak oyunun AC: China, Russia ve India serisinden olacağına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz.