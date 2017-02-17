Nintendo’nun Yeni Oyun Konsolu Switch Yanlışlıkla Kullanıcıya Gönderildi

Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch son iki hafta içerisinde satışa çıkacak ancak işletim sisteminin ve menülerin neye benzediğini şimdiden biliyor.

Çünkü Nintendo, oyun konsollarından bir tanesini ön sipariş ile satın alan bir kullanıcıya yanlışlıkla gönderdi. NeoGAF kullanıcısını hiphoptherobot eine geçen konsolla ilgili çeşitli bilgileri ve daha önce bilmediğimiz detayları yayınladı.

hiphoptherobot’un paylaştığı video kısa sürede yayıldı. 3 dakikalık videoda cihazın ilk kurulumu ve kullanıcı arayüzü yer alıyor. Switch’in arayüzü şirketin diğer konsollarının arayüzüne göre oldukça minimalistik ve olgun. Kullanıcı NeoGAF’e yazdığı yazıda cihazı internete bağlamadığını çünkü şirketle ya da satın aldığı yerle bir problem yaşamak istemediğini belirtti.

Online servisler ya da oyunlar olmadan konsolda pek görecek bir şek yok. Ancak konsol menülerinin son derece anlaşılır ve açık olması son derece sevindirici. 32 GB depolama alanına sahip olan Switch modeli üzerinde 25.9 GB boş alan ile geliyor. Switch 3 Mart tarihinde satışa çıkacak.