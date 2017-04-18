Nintendo Switch’e Çıkacak Olan Oyunlar ve Tarihleri Açıklandı

Bugün düzenlenen Nintendo Direct’te Arms ve Splatoon 2 hakkında daha fazla bilgiye ulaşırken yeni oyunlar hakkında da bir sürü detay öğrendik.
Nintendo Switch’e çıkacak olan yeni oyunlar ve çıkış tarihleri açıkladı. İşte bu liste;
- Mario Kart 8 Deluxe – 28 Nisan
- Ultra Street Fighter II – 26 Mayıs
- Minecraft – 11 Mayıs
- Sonic Forces – Aralık 2017
- Sonic Mania – Yaz 2017
- Project Mekkura – Yaz 2017
- Fate/Extella – 25 Temmuz
- Disgaea 5 Complete – 23 Mayıs
- Puyo Puyo Tetris – 18 Nisan
- Monopoly – Sonbahar 2017
- Sine More Ex – Yaz 2017
- Battle Chaser Nightwar – Yaz Sonu 2017
- Payday 2 – 2017
- Namco Museum – Yaz 2017
- Arms – 16 Haziran
- Splatoon 2 – 21 Temmuz
Cevap Yazın: