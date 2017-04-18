Nintendo Switch’e Çıkacak Olan Oyunlar ve Tarihleri Açıklandı

Nintendo Switch’e Çıkacak Olan Oyunlar ve Tarihleri Açıklandı

18 Nisan, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Bugün düzenlenen Nintendo Direct’te Arms ve Splatoon 2 hakkında daha fazla bilgiye ulaşırken yeni oyunlar hakkında da bir sürü detay öğrendik.

Nintendo Switch’e çıkacak olan yeni oyunlar ve çıkış tarihleri açıkladı. İşte bu liste;

  • Mario Kart 8 Deluxe – 28 Nisan
  • Ultra Street Fighter II – 26 Mayıs
  • Minecraft – 11 Mayıs
  • Sonic Forces – Aralık 2017
  • Sonic Mania – Yaz 2017
  • Project Mekkura – Yaz 2017
  • Fate/Extella – 25 Temmuz
  • Disgaea 5 Complete – 23 Mayıs
  • Puyo Puyo Tetris – 18 Nisan
  • Monopoly – Sonbahar 2017
  • Sine More Ex – Yaz 2017
  • Battle Chaser Nightwar – Yaz Sonu 2017
  • Payday 2 – 2017
  • Namco Museum – Yaz 2017
  • Arms – 16 Haziran
  • Splatoon 2 – 21 Temmuz

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