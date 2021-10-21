Netflix’in Trans Çalışanları Protesto Düzenledi

Dave Chappelle’nin programında yaptığı transfobik şakalara gelen tepkiler büyüyor. Netflix’in trans çalışanları ve onlara destek veren kişiler dün bir yürüyüş düzenledi. Protesto eylemlerinde çalışanlar Netflix’ten taleplerini dile getirdi.

Dave Chappelle, Netflix’i karıştırdı. Chappelle’in Netflix’te çıkış yapan yeni komedi programı The Closer oldukça sert ve zarar verici anti-trans şakalar içeriyordu. Bunun üzerine şirketten programın kaldırılması istendi. Ancak Netflix, içerik üreticilerinin özgürlüklerine karışmadıklarını söyleyerek programı platformdan kaldırmayı reddetti. Ve bunun üzerine büyüyen olaylar bugün itibariyle protesto ve grev eylemlerine gelmiş durumda.

Netflix çalışanları, şirketlerinin geldiği durumdan oldukça rahatsızlık duyuyor. Bu sebeple de dün itibariyle bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Bu yürüyüşte çalışanların Netflix’ten trans sanatçılar tarafından gerçekleştirilen projelere daha fazla yatırım, çeşitliliğe daha fazla önem veren işe alım prosedürleri ve platforma transfobik içerik için sorumluluk reddi uyarısı eklenmesi gibi bazı talepleri oldu. Grubun talepleri arasında Chappelle’nin programının platformdan kaldırılması yer almadı.

Chappelle’in programının kaldırılmasının zaten fazla bir mantığı yok ve gerçekten de özgürlüklerin kısıtlanması yolunda herkese zararı olacak bir durum. Yakın zaman önce işten uzaklaştırılmış Netflix çalışanı Terra Field’ın söylediğine göre Netflix protestoları saldırgan bir tavır takınmak amaçlı yapılmıyor. Bunun yerine potansiyel risklere parmak basılmak isteniyor. Failler tarafından suçlanmasına rağmen, transfobiye verilen olumsuz tepkiler nadiren saldırganlık içeriyor. Çoğunlukla tinsindiricilikle ilgili oluyor. Saldırganlık tehlikeli değil ama tiksindiricilik öyle.

Tiksindirici bir objenin parçası olmak aynı zamanda şiddet riski de içeriyor. Toplumda transfobiye karşı ciddi bir tiksinti oluşturulursa trans insanların özgürlükleri ve hatta yaşamları tehlikeye girebilir. Netflix çalışanları da bu tehlikelere dikkat çekmek istiyor. Chappelle de transfobik biri olduğunu kabul ediyor ve trans insanlara tiksinti duyuyor.

Trans bireylerin varlığına, sözde gücüne ve iddia edilen vücutlarının yanlışlığına dikkat çeken bunun gibi programlar transların hayatlarını zorlaştırıyor. Medyada trans bireylerin görünürlüğünün artması trans bireylerin hayatlarını hem daha çok hem de daha az tehlikeli hale getiriyor. Çalışanların istekleri de bu gerçeklikten geliyor. Yaşamlarını daha güvenli bir şekilde ve dışlanmadan sürdürmek istiyorlar.