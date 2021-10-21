Haber
Netflix’in Trans Çalışanları Protesto Düzenledi
Dave Chappelle’nin programında yaptığı transfobik şakalara gelen tepkiler büyüyor. Netflix’in trans çalışanları ve onlara destek veren kişiler dün bir yürüyüş düzenledi. Protesto eylemlerinde çalışanlar Netflix’ten taleplerini dile getirdi.
Dave Chappelle, Netflix’i karıştırdı. Chappelle’in Netflix’te çıkış yapan yeni komedi programı The Closer oldukça sert ve zarar verici anti-trans şakalar içeriyordu. Bunun üzerine şirketten programın kaldırılması istendi. Ancak Netflix, içerik üreticilerinin özgürlüklerine karışmadıklarını söyleyerek programı platformdan kaldırmayı reddetti. Ve bunun üzerine büyüyen olaylar bugün itibariyle protesto ve grev eylemlerine gelmiş durumda.
Netflix çalışanları, şirketlerinin geldiği durumdan oldukça rahatsızlık duyuyor. Bu sebeple de dün itibariyle bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Bu yürüyüşte çalışanların Netflix’ten trans sanatçılar tarafından gerçekleştirilen projelere daha fazla yatırım, çeşitliliğe daha fazla önem veren işe alım prosedürleri ve platforma transfobik içerik için sorumluluk reddi uyarısı eklenmesi gibi bazı talepleri oldu. Grubun talepleri arasında Chappelle’nin programının platformdan kaldırılması yer almadı.
Chappelle’in programının kaldırılmasının zaten fazla bir mantığı yok ve gerçekten de özgürlüklerin kısıtlanması yolunda herkese zararı olacak bir durum. Yakın zaman önce işten uzaklaştırılmış Netflix çalışanı Terra Field’ın söylediğine göre Netflix protestoları saldırgan bir tavır takınmak amaçlı yapılmıyor. Bunun yerine potansiyel risklere parmak basılmak isteniyor. Failler tarafından suçlanmasına rağmen, transfobiye verilen olumsuz tepkiler nadiren saldırganlık içeriyor. Çoğunlukla tinsindiricilikle ilgili oluyor. Saldırganlık tehlikeli değil ama tiksindiricilik öyle.
Tiksindirici bir objenin parçası olmak aynı zamanda şiddet riski de içeriyor. Toplumda transfobiye karşı ciddi bir tiksinti oluşturulursa trans insanların özgürlükleri ve hatta yaşamları tehlikeye girebilir. Netflix çalışanları da bu tehlikelere dikkat çekmek istiyor. Chappelle de transfobik biri olduğunu kabul ediyor ve trans insanlara tiksinti duyuyor.
Trans bireylerin varlığına, sözde gücüne ve iddia edilen vücutlarının yanlışlığına dikkat çeken bunun gibi programlar transların hayatlarını zorlaştırıyor. Medyada trans bireylerin görünürlüğünün artması trans bireylerin hayatlarını hem daha çok hem de daha az tehlikeli hale getiriyor. Çalışanların istekleri de bu gerçeklikten geliyor. Yaşamlarını daha güvenli bir şekilde ve dışlanmadan sürdürmek istiyorlar.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
HUAWEI, Viyana’da yeni cihazlarını Tanıttı!
Türk Telekom Selfy’den Gençlere Bol GB!
PS3 Emülatörü Artık Konsolda Çıkmış Tüm Oyunları Çalıştırıyor
Netflix’in Trans Çalışanları Protesto Düzenledi
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
YOUTUBE ÇALIŞTIRAN SAAT ! | Huawei Watch 3 İncelemesi
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati | Ebeveyn anlatıyor (İlkin Ertunç)
Telefondan İstanbul Karta Nasıl Para Yüklenir?
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
YOUTUBE ÇALIŞTIRAN SAAT ! | Huawei Watch 3 İncelemesi
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati | Ebeveyn anlatıyor (İlkin Ertunç)
Telefondan İstanbul Karta Nasıl Para Yüklenir?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.