Netflix’e Final Fantasy XIV Konulu Live Action Drama Dizisi Geliyor

Japonya’da bir süre önce yayınlanacağı duyurulan Final Fantasy XIV drama dizisi dünyanın geri kalanına Netflix üzerinden yayınlanacak.

20 Nisan’da Netflix, Japonya’da yayınlanacak olan dizi diğer ülkeler için sonbahar aylarında yayınlanacak. Bu platformun aldığı ilk Japon draması değil daha önce Hibana: Spark’da yayınlanmıştı. Dizi MBS ve TBS gibi Japon kanallarında ise 16 Nisan tarihinde yayınlanacak.

Dizinin batı ülkelerinde tam adı Daddy of Light olacak. Dizi de Final Fantasy XIV üzerinden ailesi ile bağ kuran bir gencin hikayesini anlatacak. Dizi live action şeklinde olacak. 14 Final Fantasy karakteri de dizide yerini alacak.