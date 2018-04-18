Netflix, Roma’da yeni ve devam eden orijinal yapımlarını duyurdu

Artık TV’nin unutulduğu şu dönemlerde insanların daha spesifik içeriklere ulaşmasınıa sağlayan Netflix dünya çapında 125 milyon üye sayısını aşmanın mutlulşuğunu yaşarken bir yandan da yeni içeriklerini tanıtmaya devam ediyor. Panellerde paylaşılan yeni duyurular şöyle; Stranger Things’in üçüncü sezonunda kadroya Jake Busey Cary Elwes dahil oluyor.

Cary’yi “Mayor Kline”, Jake’i ise “Bruce” olarak izleyeceğiz. Yeni dizi Maniac’ın başrollerinde Emma Stone ve Jonah Hill’in yer alıyor ve kontrolden çıkmış bir ilaç davasında yolları kesişen iki yabancının öyküsünü anlatıyor. Turn Up Charlie ise Idris Elba’nın başrolde olduğu yeni bir Netflix orijinal yapımı İngiliz komedisi. Sekiz bölümlük dizinin baş yapımcıları Idris Elba ve Gary Reich.

Çağatay Ulusoy’lu The Protector dizisi geliyor

Netflix, geçtiğimiz günlerde ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine başladığını duyurmasının ardından, dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy, bugün Netflix’in her sene farklı ülkelerde düzenlediği ve bu sene de Roma’da gerçekleşen ‘See What’s Next’ etkinliğinde diziyi uluslararası basına tanıttı.

Panelde, hayat verdiği Hakan karakteri hakkında konuşan Ulusoy, aynı zamanda Türk dizilerinin tüm dünyada gösterdiği başarıdan ve bu dizi hakkındaki beklentilerden bahsetti. Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor.