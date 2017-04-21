SuperData’nın yayınladığı verilere göre oyun yayınlarını izleyen izleyicilerin sayısı Netflix, HBO, Hulu ve ESPN üyelerinden çok daha fazla.

Netflix’in 100 milyon, Hulu’nun 12 milyon üyesi var. İyi veya kötü PewDiePie’ın ise tek başına 54 milyon takipçisi bulunuyor. SuperData’nın verilerine göre dünya çapında yaklaşık 665 milyon kişi oyun yayınlarını izliyor. Diğer taraftan bu sayının 2021’e kadar %25 artması bekleniyor.

665 milyon kişinin %54’ü erkek ve %46’sı kadın. Ek olarak yayınları ve videoları izleyen oyunseverlerin gelirleri ve harcamaları izlemeyen oyunseverlere göre daha fazla. Yayın izleyen bilgisayar ve konsol oyuncuları oyunlara ve oyun içi içeriklere ayda ortalama 70$ para harcıyor. İzlemeyenler ise izleyenlerden %56 daha az para harcıyor.

Rapora göre sadece Şubat ayında 100 milyon saat League of Legends yayını izlendi. İkinci sırada ise 40 milyon saat ile Counter Strike: Global Offensive. Twitch yayın sektörünün en büyüğü olmasa bile en çok kazananı. Twitch izleyicilerin %16’sına sahipken oyun videosu içeriği marketinin %37’sine sahip.