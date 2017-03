Netflix Live Action Filmi Death Note’un İlk Fragmanını Paylaştı

Death Note’un live action versiyonu bu yıl sonu gibi Netflix’e gelecek ve şirket film için ilk fragmanını yayınlamış bulunuyor.

Bir anime efsanesi haline gelen Death Note’un Netflix live action filminde The Fault in Our Stars filminde başrolü oynayan Nat Wolff, Light Turner karakteri ile karşımıza çıkacak. Death Note isimli doğa üstü bir defter bulan Lightbu deftere adını yazdığı kişilerin bir bir öldüğünü keşfediyor. Bütün suçluları böyle öldürmeye karar veren Light diğer taraftan Ryuk isimli shinigami ise bütün bu olan bitenleri seyrediyor. Ryuk rolünde ise Willem Dafoe var.

Filmi Blair Cadısı filminin yönetmeni Adam Wingard yönetecek. Wolff ve Dafoe ile beraber filmde Altanta’da karşımıza çıkan Keith Stanfield, Light’ın düşmanı L rolünde ve The Leftovers’dan tanıdığımız Margaret Qualley ise orijinal seriden Misa Amane olarak bildiğimiz Mia Sutton karakteri ile karşımıza çıkacak.

Çok sevilen serisinin filmleri, oyunları ve hatta 2015 yılında müzikali bile çıktı. Ancak Ghost in the Shell’de olduğu gibi bu filmde de hem erkek hem de kadın başrol oyuncularının beyaz olması tartışmalara neden oldu. Doğu Asyalı olan orijinal karakterlerin yerine beyaz karakterlerin oynaması büyük eleştiri aldı. Film 25 Ağustos tarihinde Netflix üzerinden izlenebilir olacak.