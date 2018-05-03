Neffos, ‘Güzellik Festivali’nde

TP-Link, 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Uniq İstanbul’da yapılan güzellik festivali Beauty Fest’te Neffos akıllı telefonlar ile yer alıyor. Neffos’un şu anda Türkiye’de satışta olan X1 serisinde yer alan güzellik modu sayesinde daha güzel selfie’ler çekmek mümkün oluyor.

Festivalde Neffos akıllı telefonların tanıtımının yanı sıra bir yarışma da yapılacak. Neffos standında yer alan telefonlar ile en güzel selfie’yi çekene bir adet Neffos X1 serisi telefon hediye edilecek. Neffos X1 serisi ile fotoğraf çekmek hem daha keyifli hem de daha güzel sonuçlar alınıyor. Ön kamerada yer alan gerçek zamanlı güzellik modu, çok daha kaliteli ve güzel selfie’ler çekmeyi sağlıyor.

TP-Link Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, tüketicilerin akıllı telefon tercih etkenleri arasında kamera özelliklerinin giderek artan bir orana sahip olduğunu belirterek, “Neffos X1 serisi ön ve arka kameraları ve farklı modları sayesinde daha keyifli ve güzel fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Beauty Fest’in teması ile Neffos’un bu özellikleri örtüşüyor. Güzellik festivalinde, güzel fotoğraflar çekmek ve markamızı tanıtmak için yer alıyoruz” diyor.

Neffos X1 serisinin üç modeli bulunuyor: X1 Lite, X1 ve X1 Max. Tüm modellerde daha güzel selfie çekmeyi sağlayan güzellik modu özelliği yer alıyor.