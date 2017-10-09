Need for Speed Payback’in Haritası Nihayet Ortaya Çıktı!

Need for Speed Payback ile alakalı ufak tefek bilgilerin ardından şimdi de oyunda bulunacak haritanın tamamı karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz oyununda Underground tarzı köklerine geri dönüş yapan Need for Speed serisi, bildiğiniz gibi Payback adındaki yeni oyunuyla geliyor. 10 Kasım’da piyasaya çıkacak olan oyunda 4 ana harita var diyebiliriz.

Mount Providence, Liberty Desert, Silver Rock ve Silver Canyon adında bölümlere sahip olan haritada, görebileceğiniz gibi 7 ayrı bölge ve hatta toplamda 24 ayrı yer mevcut. Buradan hareketle otoyolların yanı sıra çölde, dağlarda ve vadide de geçeceği belli olan oyunda özellikle dağlık bölgelerde yanlama yapacağımızı görebiliyoruz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına gelecek olan oyunu PC’de ve Xbox One’da 240TL, PS4’te ise 269TL fiyatıyla satın alabilirsiniz.