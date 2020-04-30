Oppo Find X2 incelemesi ile karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından Türkiye’de satışa çıkan en güçlü ve en iyi cihaz konumunda olan Find X2 için detaylı incelemesi ile karşınızdayız.

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Oppo Find X2 özellikleri

Find X2, tasarımsal açıdan ülkemizde satışa çıkan ilk seramik kaplama telefon olmayı da başarıyor. 8 mm inceliğinde ve 209 gram ağırlığında olan cihaz, dengeli ağırlık dağılımı sayesinde ağırlığını hissettirmeden rahat bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda güç ve ses tuşları da biraz aşağı alınarak parmakların rahat ulaşabilmesi sağlanmış. Tek siyah rengi ile satışta olan telefon, şık bir tasarıma benziyor.

6,7 inç boyutunda 3168 x 1140 piksellik 3K ekran barındıran telefon, 120 Hz tazeleme hızını yüksek çözünürlükte sunabiliyor. Oppo Find X2, ekranda AMOLED panel kullanırken, JNCD≈0.4 renk doğruluğu, HDR10+ desteği ve Display Mate A+ ekrana sahip. 8 bit yerine 10 bit panel tercih eden Oppo, 1 milyar renk sunabiliyor.

Gücünü Snapdragon 856 ve Adreno 650’den alan telefonda 12 GB bellek ve UFS 3.0 standardında 256 GB depolama alanı yer alırken, microSD kart slotu barındırmıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile rahat ve basit kullanım sunabilecek telefon, Wi-Fi 6 ve BT 5.1 destekleri ile 5G desteğini sağlıyor.

Oppo Find X2’ye özel geliştirmeler

Oppo Find X2’yi diğer telefonlardan ayıran bazı özel detaylar da sunuyor. O1 Ultra Görüş Sistemi özelliği ile HDR desteği olmayan YouTube, Netflix ve Amazon Prime içeriklerini HDR görüntü kalitesine yükseltebilen cihaz, Video Hareket Geliştirme sistemi ile 60 Hz olan videoları da 120 Hz ekranda daha akıcı görebilmek adına 90 Hz ve 120 Hz seviyelerine çıkarıyor. Dolby Atmos desteğiyle yer alan stereo hoparlörü ise dolu dolu ve yüksek ses sunabilir durumda.

Oppo Find X2 kamera özellikleri

Find X2 üçlü arka ve tek ön kamera donanımına sahip. Sony IMX586 sensörüyle gelen cihaz, 48 MP ana kamera donanımı sunuyor. Yanında 12 MP ultra geniş açılı Sony IMX708 sensörü yer alan telefonda, ayrıca 13 MP telefoto lens de bulunuyor. 20x hibrit zoom kapasitesinde olan telefon, 4K 60 fps video çekebilir. Video kanadında Ultra Video Sabitleyici Pro özelliğiyle sabitleyici gimbal benzeri bir ekipman kullanır gibi sabitleme yapabilir. Rüzgar Azaltma, 3D ses kaydı ve Ses Odaklama gibi özellikler de telefonda mevcut.

65 Watt SuperVOOC 2.0

SuperVOOC 2.0 teknolojisi ile 4.200 mAh bataryasını 10 dakikada %40 şarj edebilme kapasitesiyle en hızlı şarj dolumu yapan telefon olan Oppo Find X2, 38 dakika içerisinde %100 şarja ulaşabiliyor.