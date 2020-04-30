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Neden Fiber? ADSL ve VDSL’e göre avantajları
Bu videomuzda “Neden Fiber?” sorusunu cevaplandırıyor ve günümüz dünyasında ADSL ve VDSL gibi türlere göre avantajlarını anlatıyoruz.
ADSL vs VDSL vs FİBER hız durumu
– ADSL’de genellikle 16 Mbit, uygun altyapı durumu varsa maksimumu 24 Mbit’e kadar hız alınabiliyor.
– VDSL’e geçtiğinizde teoride sinyalin güçlü olarak aktarılabildiği noktalarda 100 Mbit’e kadar hıza ulaşılabiliyor olsa da, gerçek hayatta genellikle daha düşük değerler görüyoruz.
– Fiber’e geçtiğimizde ise teoride 1 gigabit’e kadar hız sunulabiliyor.
Tabii ki aynı durum upload için de geçerli.
– ADSL’de 1 mbit civarlarında
– VDSL’de ülkemizde 3-4 civarında
– Fiberde ise 5 Mbit ve üzeri şeklinde
Bu konuda ADSL ve VDSL bakır kablo kullanırken, Fiber internette adı üstüne fiber optik kablo kullanılıyor. Bu fark, hız haricinde düşük gecikme süresi yani ping’i de etkiliyor.
Akıllı Telefon
OPPO Find X2 derinlemesine inceleme | Türkiye’ye gelen en iyi telefon mu?
Oppo Find X2 incelemesi ile karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından Türkiye’de satışa çıkan en güçlü ve en iyi cihaz konumunda olan Find X2 için detaylı incelemesi ile karşınızdayız.
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Oppo Find X2 özellikleri
Find X2, tasarımsal açıdan ülkemizde satışa çıkan ilk seramik kaplama telefon olmayı da başarıyor. 8 mm inceliğinde ve 209 gram ağırlığında olan cihaz, dengeli ağırlık dağılımı sayesinde ağırlığını hissettirmeden rahat bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda güç ve ses tuşları da biraz aşağı alınarak parmakların rahat ulaşabilmesi sağlanmış. Tek siyah rengi ile satışta olan telefon, şık bir tasarıma benziyor.
6,7 inç boyutunda 3168 x 1140 piksellik 3K ekran barındıran telefon, 120 Hz tazeleme hızını yüksek çözünürlükte sunabiliyor. Oppo Find X2, ekranda AMOLED panel kullanırken, JNCD≈0.4 renk doğruluğu, HDR10+ desteği ve Display Mate A+ ekrana sahip. 8 bit yerine 10 bit panel tercih eden Oppo, 1 milyar renk sunabiliyor.
Gücünü Snapdragon 856 ve Adreno 650’den alan telefonda 12 GB bellek ve UFS 3.0 standardında 256 GB depolama alanı yer alırken, microSD kart slotu barındırmıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile rahat ve basit kullanım sunabilecek telefon, Wi-Fi 6 ve BT 5.1 destekleri ile 5G desteğini sağlıyor.
Oppo Find X2’ye özel geliştirmeler
Oppo Find X2’yi diğer telefonlardan ayıran bazı özel detaylar da sunuyor. O1 Ultra Görüş Sistemi özelliği ile HDR desteği olmayan YouTube, Netflix ve Amazon Prime içeriklerini HDR görüntü kalitesine yükseltebilen cihaz, Video Hareket Geliştirme sistemi ile 60 Hz olan videoları da 120 Hz ekranda daha akıcı görebilmek adına 90 Hz ve 120 Hz seviyelerine çıkarıyor. Dolby Atmos desteğiyle yer alan stereo hoparlörü ise dolu dolu ve yüksek ses sunabilir durumda.
Oppo Find X2 kamera özellikleri
Find X2 üçlü arka ve tek ön kamera donanımına sahip. Sony IMX586 sensörüyle gelen cihaz, 48 MP ana kamera donanımı sunuyor. Yanında 12 MP ultra geniş açılı Sony IMX708 sensörü yer alan telefonda, ayrıca 13 MP telefoto lens de bulunuyor. 20x hibrit zoom kapasitesinde olan telefon, 4K 60 fps video çekebilir. Video kanadında Ultra Video Sabitleyici Pro özelliğiyle sabitleyici gimbal benzeri bir ekipman kullanır gibi sabitleme yapabilir. Rüzgar Azaltma, 3D ses kaydı ve Ses Odaklama gibi özellikler de telefonda mevcut.
65 Watt SuperVOOC 2.0
SuperVOOC 2.0 teknolojisi ile 4.200 mAh bataryasını 10 dakikada %40 şarj edebilme kapasitesiyle en hızlı şarj dolumu yapan telefon olan Oppo Find X2, 38 dakika içerisinde %100 şarja ulaşabiliyor.
Pil Testi
Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT
Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.
İnceleme
BİM’de 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 neler sunuyor?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 1 Mayıs itibarıyla BİM mağazalarında 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 modelini değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Fiyat durumu
Meizu M10 modeli, Türkiye’de ilk satışa çıktığında 1399 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı. Geçen sürede ürünün fiyatı zaman zaman 1499 TL’ye kadar ilerledi. Bugün ise BİM’de 1199 TL’lik bir satış fiyatıyla listeleneceğini görüyoruz. Yani geçmişe oranla ürünün fiyatı daha avantajlı bir konuma gelmiş durumda.
Meizu M10 özellikleri
Her ne kadar ürünün yurtdışında farklı renk seçenekleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengiyle satıldığını belirtelim. Yekpare plastik kasa kullanan cihazın arka bölümünde bir fiziksel parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sensör, günümüzün fiyat olarak daha yukarılarda bulunan modellerine göre biraz daha yavaş. Ancak kararlı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz.
Tasarım noktasında modelde hibrit SIM kızağı yer alıyor. Yani isterseniz çift SIM isterseniz de SIM + microSD kart şeklinde telefonu kullanabiliyorsunuz. Cihazın alt tarafında 3.5 mm’lik kulaklık girişi, microUSB yuvası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Ayrıca son olarak modelin 8.45 mm kalınlığa ve 184 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.
6.5 inç boyutlu oldukça büyük bir ekran kullanan Meizu M10 modelinde, IPS LCD panel ve 720p HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranda %88 oranında bir ekran gövde oranı var ki, bu segmentteki bir cihaz için gayet iyi. Ayrıca tabii ki büyük ekran ve 720p ikilisi nedeniyle ekranın piksel sıklığı çok iyi değil. Ancak yine cihazın 1199 TL’lik satış fiyatına göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sulunuyor. Ürün bu teknik özellikleriyle gündelik basit uygulamaları çalıştırmak ve temel akıllı telefon ihtiyaçlarını gidermek için yeterli. Oyun tarafında ise PUBG Lite gibi oyunlar herhangi bir problem olmadan oynanabiliyor.
Arkasında 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üçlü bir kamera sistemi bulunan telefon, eğer ışığın iyi olduğu yerlerde fotoğraf çekiyorsanız bu segmente göre “iş görür” sonuçlar elde edebiliyor. Ayrıca yardımcı kameralar sayesinde tabii ki portre fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Ancak düşük ışıkta kamera sensörü ne yazık ki keskin fotoğraflar çekebilmek adına oldukça yetersiz. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.
Son olarak 4000 mAh pil sunan Meizu M10 modelinde yaklaşık 7.5 – 8 saatlik bir ekran süresi alınabiliyor.