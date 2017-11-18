Daha önce “Sizin Yorumunuz” köşemize Z5 Premium katılan Burak, çektiklerini aktarıyor.

Burak, 23 Aralık 2015 tarihinde “sizin yorumunuz” köşemize konuk olarak yeni satın aldığı Sony Xperia Z5 Premium ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşmıştı. Üzerinden neredeyse 1.5 yıl geçtikten Burak tekrar ofisimize geldi ve Xperia Z5 Premium’un başına gelenleri anlattı.

Pişmiş tavuğun başına gelenlerden çok farkı olmayan bu Z5P’nin macerasını dinleyen Ersin “Ne çekti bu Sony Xperia Z5 Premium be!” demekten kendini alamadı 🙂

Birkaç kez yere düşen, kırılan ama çalışmaya devam eden Z5P’nin macerasını keyifle izleyeceğinizi umuyoruz.

Merak edenler Burak Yavuz Güleryüz’ün 23 Aralık 2015 tarihli Sony Xperia Z5 Premium videosunu buradan izleyeblirler.