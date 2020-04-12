NASA uyduları Çernobil yakınlarında ki orman yangınını görüntüledi

Ukrayna‘da Çernobil‘e yakın bölgede gerçekleşen orman yangınının etkisi sürüyor. NASA‘nın paylaştığı görüntülere göre nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada duman yoğunluğu gözlemlendi.

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Radyasyon dağılımının artmasından endişeleniliyor.

Orman yangınlarının etkileri bir kez daha tehlike yaratmakta. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Çernobil yakınlarında gerçekleşen orman yangını bilim adamlarında paniğe neden oldu. Kontrol altına alındığı bilgisi Ukrayna devleti tarafından açıklansa da, nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada gerçekleşen yangının etkileri büyüyebilir. NASA‘nın bölgeye ait paylaştığı son uydu görüntülerinde, yangın sonrası oluşan duman bulutunun Çernobil nükleer reaktörünün oldukça yakınında bulunması, radyasyonun bulutlar ile taşınma ihtimalini gündeme getirdi. 8 Nisan 2020 tarihinde uydudan alınan görüntüler yangına ait kalıntıların reaktöre çok yakın olduğunu göstermekte. Uzmanlar ise bu yangın sonucunda reaktörün yaydığı radyasyon miktarının dumanlar sayesinde daha fazla olabileceği düşünmekte. Ayrıca bu dumanların, radyasyonu olabildiğinden daha uzak noktalara taşıyabileceği de ihtimaller arasında. Ukrayna ülke sınırları içerisinde radyasyon seviyesinin normal seyrinde olduğunu açıkladı. Ancak tehlike net bir şekilde geçti tarzında bir açıklama henüz yapılmadı.

1986 tarihinde gerçekleşen Çernobil nükleer kazasının ardından bölgede hala yoğun miktarda radyasyon salınımının olduğu bilinmekte. Çeşitli önlemlerle minimuma düşürülen bu salınımın orman yangınları sonrası artma ihtimali bilim insanları arasında endişeye neden oldu. NASA, kendi sitesi olan EarthObservatory üzerinden yayınladığı yazı ve görüntülerle durumun ciddiyetini aktardı. Bölgede orman yangınlarının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu belirten uzay ajansı, dumanların yayabileceği radyasyon salınımının ciddi olabileceğini de iletti. Neyse ki Ukrayna orman yangınını kontrol altına alınarak, daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yangının etkilerini konuşmaya devam edecek miyiz.