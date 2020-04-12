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NASA uyduları Çernobil yakınlarında ki orman yangınını görüntüledi
Ukrayna‘da Çernobil‘e yakın bölgede gerçekleşen orman yangınının etkisi sürüyor. NASA‘nın paylaştığı görüntülere göre nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada duman yoğunluğu gözlemlendi.
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Radyasyon dağılımının artmasından endişeleniliyor.
Orman yangınlarının etkileri bir kez daha tehlike yaratmakta. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Çernobil yakınlarında gerçekleşen orman yangını bilim adamlarında paniğe neden oldu. Kontrol altına alındığı bilgisi Ukrayna devleti tarafından açıklansa da, nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada gerçekleşen yangının etkileri büyüyebilir. NASA‘nın bölgeye ait paylaştığı son uydu görüntülerinde, yangın sonrası oluşan duman bulutunun Çernobil nükleer reaktörünün oldukça yakınında bulunması, radyasyonun bulutlar ile taşınma ihtimalini gündeme getirdi. 8 Nisan 2020 tarihinde uydudan alınan görüntüler yangına ait kalıntıların reaktöre çok yakın olduğunu göstermekte. Uzmanlar ise bu yangın sonucunda reaktörün yaydığı radyasyon miktarının dumanlar sayesinde daha fazla olabileceği düşünmekte. Ayrıca bu dumanların, radyasyonu olabildiğinden daha uzak noktalara taşıyabileceği de ihtimaller arasında. Ukrayna ülke sınırları içerisinde radyasyon seviyesinin normal seyrinde olduğunu açıkladı. Ancak tehlike net bir şekilde geçti tarzında bir açıklama henüz yapılmadı.
1986 tarihinde gerçekleşen Çernobil nükleer kazasının ardından bölgede hala yoğun miktarda radyasyon salınımının olduğu bilinmekte. Çeşitli önlemlerle minimuma düşürülen bu salınımın orman yangınları sonrası artma ihtimali bilim insanları arasında endişeye neden oldu. NASA, kendi sitesi olan EarthObservatory üzerinden yayınladığı yazı ve görüntülerle durumun ciddiyetini aktardı. Bölgede orman yangınlarının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu belirten uzay ajansı, dumanların yayabileceği radyasyon salınımının ciddi olabileceğini de iletti. Neyse ki Ukrayna orman yangınını kontrol altına alınarak, daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yangının etkilerini konuşmaya devam edecek miyiz.
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COBOL programcısı aranıyor!
COBOL programcısı aranıyor! Amerika’da artan işsizlik maaşı başvuruları sonrası, henüz yeni sisteme geçememiş eyaletlerde COBOL dilini bilen bilgisayar programcıları aranıyor.
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Dünyanın koronavirüs salgınıyla savaştığı bu dönemde, Amerka’da COBOL dilini bilen programcılar da aranan kişiler oldu. Amerika’da yeni sistemlere geçemeyen eyaletler, koronavirüs sonucu rekor kıran işsizlik maaşı başvurularına daha çabuk cevap verebilmek için COBOL bilen bilgisayar programcıları aramaya başladı. Kansas ve Connecticut eyaletleri bu sorunu yaşayan eyaletlerden. Sibergüvenlik uzmanı Joseph Steinberg, 1959’da geliştirilmiş olan COBOL hakkında açıklamalarda bulundu. Steinberg, 80’lere kadar çok yaygın olan programlama dilinin o tarihten sonra pek kullanılmadığını, Amerika’daki üniversitelerin de 1980’lerden sonra COBOL eğitimi vermediklerini vurguladı. Bu verilerin aksine COBOL, kullanılmaya devam edilen sistemlerde de varlığını sürdürüyor. Reuters’ın üç sene önceki raporuna göre, 220 milyar COBOL satırı hala kullanımda bulunuyor. Banka sistemlerinin yüzde 43’ü, pos cihazlarının ise yüzde 95’i COBOL kodlarına bağlı durumda. Steinberg, bu durumdan ders çıkarılması ve bir daha böyle zor durumlarda kalmamak için adımların atılması gerektiğini de belirtti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
World Intellectual Property Organisation (WIPO)’nun yayınladığı duyuruya göre, Çin şirketleri 2019’da en fazla uluslararası patent alan şirketler oldu! WIPO‘nun kurulduğu yıl olan 1978’den beri birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’ni, 2019 senesinde Çin, tahtından etti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
Dördü dijital iletişim alanında olmak üzere, Top 10 Başvuru listesinin altısını Çinli şirketler oluşturuyor. Huawei içlerinde 4,411 yayınlanmış patent ile en aktif olanı. Ardından Mitsubishi, Samsung, Qualcomm ve Oppo geliyor.
Patentlerin alındığı alanların %8.7‘sini bilgisayar teknolojileri, %7.7‘sini dijital iletişim teknolojileri ve %7‘sini elektrikli makine teknolojileri oluşturuyor. Patentlere ek olarak ayrıca trademarklar (Madrid System) ve endüstriyel tasarımlar (Hague System) da bulunuyor. Huawei 131 adet birbirinden bağımsız uygulama yayınladı ve Samsung, en fazla endüstriyel tasarım yapan şirket oldu.
Çin’in eğitim ve teknoloji politikasının etkilerini eğitim kurumlarındaki patentleri ile bile görebiliriz. California üniversitesi, 470 yayınlanmış patent ile birinci sırada olsa da, ilk beş sıralamasında üç ismin Çin üniversiteleri olduğunu görmekteyiz. (Tsinghua University, Shenzhen University ve South China University of Technology.)
WIPO‘nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Çin Patent istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı TV
Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)
Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.
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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?
Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.
Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)
Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.
Tarayıcı sayfasını yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
- Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂
Tüm ekranı yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
- Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
- Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
- Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
- Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).