NASA, SLS roketini 12 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında fırlatmayı planlıyor. Başlangıçta fırlatmanın 27 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak tropik fırtına Ian nedeniyle gerçekleşmedi. O tarihlerde fırtına Kennedy Uzay Merkezi’nin bulunduğu Florida’ya doğru ilerliyordu.

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Uzay ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada Artemis roketini Kasım ayında fırlatmayı planladığını bildirdi. En erken 12 Kasım’da, en geç ise 27 Kasım’da piyasaya sürülebilir. Daha önce NASA, bir sonraki fırlatma girişiminin Ekim ayında gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini görmek istemişti, ancak bu plan sonunda hurdaya çıkarıldı. Roketi olası fırtına hasarından korumaya ve Araç Montaj Binası’na geri götürmeye karar verdi. Bu, roketin monte edildiği fabrika binası. Fırlatma rampasından yaklaşık altı kilometre uzaklıkta. Geçtiğimiz Salı günü NASA SLS roketini montaj binasına geri gönderdi.

SLS’nin fırlatılması yıllardır gecikmelerle boğuşuyor. ABD hükümeti roketin yapım emrini 2010 yılında vermiştir. İlk uçuşunu 2016’da yapması gerekiyordu, ancak bu 2022’ye kadar ertelendi.