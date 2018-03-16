Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakcısı olan Paplo Escobar ve Cali Kartelikonu alan Netflix’in Narcos’u oyun oluyor. Söz konusu dizinin yapımcısı olan Glamont ise İngiliz oyun geliştirici firması Curve Digital ile bir oyun hazırlığında olduklarını açıkladı.

Narcos oyun oluyor!

Art Academy ve Marvel: Ultimate Alliance yapımları ile dikkat çeken Curve Digital, Serial Cleaner, Beholder, Hue ve Ninja X gibi yapımlara da imza atmasının ardından şimdi büyük çaplı bir işe soyunmuş olacak. Oyunu Curve Digital’in alt firması olan Kuju ekibi tam odak ile hazırlayacağını duyuran firma aynı zamanda Netflix’teki senaryoya uygun olacağını söyledi. Oyun, 3 sezonu da içerecek şekilde ortaya koyulacak. Buradan hareketle oyunda Pablo Escobar’ı yönetmek yerine DEA ekibi olarak kartelleri çökertmeye çalışacağımız bir oyun geliyor diyebiliriz.

2019 baharında piyasada olacak oyunu merakla bekliyoruz.