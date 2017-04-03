Müzik Efsanesi Roland’ın Kurucusu Hayatını Kaybetti

Roland Corporation’ın kurucusu Ikutaro Kakehashi, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu ve hem müzik hem de teknoloji camiasını yasa boğdu.

1972 yılında Roland’ı kuran Kakehashi bir mühendisti ve hayatına davul makinesi ile ritim cihazları geliştiriyordu. Şirketini kurduktan sonra ise kısa sürede bir efsane adını geldi. Şirketi elektronik müzik efekti cihazları arasında akla gelen ilk markalardan birisi oldu ve onun gözetimi altında geliştirilen cihazlar sadece popüler olmadı müziğin yönünü de değiştirdi.

Elektronik müzik, 80’li yılların pop ve hip-hop sanatçıları Kakehashi’nin firmasına çok şey borçlu. TR-808 ile elektronik müziğin kendine has sesi ve alkış efekti Afrika Bambaataa ve Nine Inch Nails gibi isimler bu kadar popüler oldu. Kendisi ayrıca MIDI formatının da önünü açtı. TR-909 ilk MIDI formatını kullanan davul makinesi oldu. Bir çok bilgisayar oyuncusunda ise SC-55 Sound Canvas’ın yer farklıdır çünkü bu kart General MIDI destekleyen ilk ses kartıdır.