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Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
Sizin Yorumunuz
LG G7 ThinQ – Sizin Yorumunuz (Onur Ali İmren)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu LG G7 ThinQ modeliyle Onur Ali İmren oldu. Bakalım LG G7 ThinQ modelinin kullanıcı deneyimi neler sunuyor?
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Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Eyüp Şen, kullanmış olduğu Xiaomi Mi 9 SE modelini anlattı. Bakalım Mi 9 SE modelinin kullanıcı deneyimi nasılmış?
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Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)
Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.
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İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…
İyi seyirler…
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