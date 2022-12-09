Lider müşteri deneyimi ve yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, dünyanın en büyük bağımsız araştırma şirketlerinden Everest Group’un dış kaynak müşteri deneyimi hizmet sağlayıcılarını değerlendirdiği Müşteri Deneyimi Yönetimi (CXM) – Hizmet Sağlayıcıları PEAK Matrisi’nde, en yüksek puanı alarak EMEA Bölgesi’nin lideri seçildi. Avrupa’nın en iyi 25 CXM servis sağlayıcısının analiz edildiği değerlendirmede Teleperformance, pazara olan adaptasyon, portföy karması, üretilen değer, vizyon ve strateji, sunulan hizmetlerin kapsamı ile teknoloji ve inovasyon gibi alt başlıklarda en yüksek puanı elde etti.

Everest Group Başkan Yardımcısı David Rickard, “Teleperformance, bölgedeki deneyimi, güçlü iş ortağı ağı, hizmet kapsamı ile genel vizyonu ve iş stratejileri gibi alt başlıklarda gerçekleştirilen Everest Group’un EMEA – PEAK Matrix® Değerlendirmesi 2022’de Müşteri Deneyimi Yönetiminde (CXM) rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Teleperformance, gelişmiş veri analitiği, CX alanındaki danışmanlık hizmetleri ve hızla değişen müşteri gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olan metaverse alanındaki girişimleri dahil olmak üzere teknoloji alanındaki gelişmiş yetenekleri ile bu listenin zirvesinde yer almayı fazlasıyla hak etti” dedi.

Everest Group’un dış kaynak müşteri deneyimi ve yönetimi sektöründeki hizmet sağlayıcıların performansını değerlendiren çalışması PEAK MATRIX tüm markaların yakından takip ettiği önemli analizlerle sektöre yön veriyor. Çalışma, servis sağlayıcıların mutlak pazar başarısını, vizyonunu, stratejilerini, hizmet odağını ve iş kapasitesini, dijital ve teknolojik çözümlerini, yatırımlarını ve müşteri geribildirimlerini baz alan, tarafsız, veri güdümlü ve karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlıyor.

Teleperformance Grup Yönetim Başkanı ve CEO’su Daniel Julien, Teleperformance’ın müşteri deneyimi ve yönetiminde lider olarak mevcut küresel konumu, dünya çapındaki ekibimizin başarısını en iyi şekilde yansıtıyor. Everest Group tarafından tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için lider CXM şirketi olarak tanınmak, bize göre EMEA’daki tüm çalışanlarımızın özveri ve performansına açık bir övgüdür. Teleperformance olarak, çalışanlarımızın gelişimi ve eğitimi için sürekli birlikte çalışıyoruz ve karşılıklı güven, yenilikçilik ve tutarlılığa dayalı stratejik ortaklıklar oluşturmak için müşterilerimizle de yakın iş birlikleri kuruyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak dünyanın en başarılı markalarına destek veriyoruz. Bu bağlamda EMEA’daki müşterilerimize sunduğumuz hizmetin ve onlar için ürettiğimiz değerin bağımsız platformlar tarafından takdir edilmesi bize gurur veriyor” dedi.

Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Teleperformance olarak “gücümüz teknoloji, odağımız insan” yaklaşımımızla benzersiz bir müşteri ve çalışan deneyimi yaratmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız yetenek ve teknoloji yatırımlarımız bize, Türkiye’de sektörünün en çok büyüyen şirketi olma imkanını sağladı. Bölgesel çapta da dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden Everest Group tarafından oluşturulan Müşteri Deneyimi Yönetimi (CXM) – Hizmet Sağlayıcıları PEAK Matrisi’nde zirvede yer alarak; yetkinliğimizi, kalitemizi ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzü de desteklemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de sunduğumuz hizmetlerle ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunarak; hizmet ihracatının artmasına öncülük etmeye ve hem global markaların hem de yurtdışına açılarak global arenada büyümek isteyen Türkiye’nin değerli markalarının müşteri deneyimi yolcuklarını desteklemeye devam edeceğiz. Ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve yatırımlarımızın bağımsız global otoriteler tarafından ödüllendirilmesi bizlere büyük bir gurur ve mutluluk veriyor” dedi.