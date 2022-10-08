Elon Musk ve Twitter patronu Parag Agrawal arasındaki mesajlar bir mahkeme dosyasında yayınlandı. Mesajlar, ikilinin ilişkisinin iyi bir başlangıçtan sonra nasıl dramatik bir şekilde kötüleştiğini ortaya koydu.

Mart ayının sonlarında, Elon Musk’ın Twitter’da hisse satın almakla ilgilendiği ve potansiyel olarak Twitter’ın yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

Nasıl başladı

27 Mart’ta Parag Agrawal, “Hey Elon – doğrudan bağlantı kurmak harika. Sohbet etmeyi çok isterim” diyor. Elon Musk ise mesajı beğenerek, “Belki bu gece 8 civarında?” diyor. 31 Mart’a kadar anlaşma gerçekten oluşmaya başladığından, San Jose yakınlarında bir akşam yemeği düzenleniyor.

Gelişmelerin hızı, Agrawal için açıkça heyecanlandırıcı çünkü dünyanın en zengini Twitter yönetim kurulu üyesi olmak üzereydi. Agrawal, Musk’a onu şahsen görmekten “heyecanlı” olduğunu söylüyor.

Twitter’ın yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, Musk’a akşam yemeği hakkında mesaj atıyor. Metinde “Sanırım havaalanı yakınında bir Airbnb arıyorlardı. Traktörler ve eşekler var. Burası, son zamanlarda toplantı yaptığım en tuhaf yer.” diyor. Akşam yemeği, çiftliği andıran konumuna rağmen iyi gidiyor. Agrawal, “Birçok nedenden dolayı unutulamaz bir gece. Gerçekten keyif aldım” diyor.

Birkaç gün sonra Elon Musk’ın yönetim kuruluna katılacağı açıklanıyor. Ardından Agrawal “Süper heyecanlı” diye mesaj atıyor. Duyuru kamuoyuna duyurulduğunda, her türlü isim Musk’a mesaj atmaya başlıyor. Podcast sunucusu Joe Rogan, Musk’a “Twitter’ı sansürlü mutlu mafyadan kurtarıp kurtarmayacağını” soruyor. Musk, “Takip etmeyi seçebilecekleri veya etmeyecekleri tavsiyelerde bulunacağım” diye yanıtlıyor.

5 Nisan’da Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Musk’a Agrawal’ın “mükemmel bir mühendis” olduğunu, ancak Twitter’ın yönetim kurulunun “korkunç” olduğunu söylüyor. 7 Nisan’a kadar Agrawal ve Musk, görünüşte güzel bir iş ilişkisinin başlangıcı olan kodlama bilgileri üzerine çalışıyorlar.

Musk, “20 yıl boyunca ağır hizmet yazılımı yazdım. Program yöneticisi/MBA türlerinden çok sert programlama yapabilen mühendislerle çok daha iyi iletişim kurarım” diyor. Agrawal, “Bir sonraki toplantımızda – bana bir CEO yerine bir mühendis gibi davranın ve nereye varacağımızı görelim.” diye yanıtlıyor. Musk, “İstediğinizi vereceğim.” diyor.

İlk çatlak

9 Nisan’da Musk, Twitter’ın en çok takip edilen hesaplarının neden bu kadar az tweet attığını soran tweetler atıyor ve “Twitter ölüyor mu?” diye soruyor.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content. Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

Bu tweet Agrawal’ı kızdırıyor. Daha sonra o gün içinde Musk’a şöyle bir mesaj atıyor: “‘Twitter ölüyor mu?’ ya da Twitter hakkında başka bir şeyi tweet atma konusunda özgürsünüz. Ancak bunun Twitter’ı mevcut bağlamda daha iyi hale getirmeme yardımcı olmadığını söylemek benim sorumluluğum. Bir dahaki sefere konuştuğumuzda, size şu anda içsel dikkat dağınıklığının seviyesi ve bunun iş yapma yeteneğimizi nasıl incittiği hakkında aynen bir bakış açısı sağlamanızı istiyorum.”

Elon Musk, herkesin bildiği gibi, ne yapması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmıyor. Özellikle de tweet atıp atamayacağı ve ne tweet atabileceği konusunda. Perde arkasında neler olup bittiğinden emin olamayız. Ancak bu mesaj Elon Musk’ı çileden çıkarmış gibi. Birkaç saat sonra Agrawal’a öfkeli mesajlar atıyor: “Bu hafta ne yaptın? Kurula katılmıyorum. Bu bir zaman kaybı. Twitter’ı özele almak için bir teklif yapacağım.”

Agrawal mesajlar karşısında şaşkına dönüyor. Umutsuzca neler olduğunu anlamaya çalışan Bret Taylor’ı arıyor. Bret, Musk’a “Parag az önce beni aradı ve yazılı konuşmalarınızdan bahsetti. Konuşabilir misiniz?” diyor. Musk, “Parag ile sohbet ederek Twitter’ı düzeltmek işe yaramayacak. Ciddi bir eyleme ihtiyaç var.” diyor.

Taylor, “Benimle konuşmak için 10 dakikanızı ayırabilir misiniz?” diye soruyor. “Kurula katıldığınızdan bu yana yaklaşık 24 saat geçti. Demek istediğinizi anlıyorum. Ama sadece ani dönüşü anlamak istiyorum” diye devam ediyor. Elon Musk, Taylor’ı takip ediyor ve Twitter’ı gizli tutmak için 44 milyar dolar teklif ediyor. 25 Nisan’da yönetim kurulu teklifi kabul ediyor.

Ertesi gün, Jack Dorsey ikili arasındaki ilişkiyi düzeltmek için başka bir girişimde bulunuyor. Bir çağrı düzenliyor ama pek iyi gitmiyor. Musk, konuşmanın ardından Dorsey’ye “Sen ve ben tamamen anlaşıyoruz. Parag çok yavaş ilerliyor. Ne yaparsa yapsın mutlu olmayacak insanları memnun etmeye çalışıyor.” diye mesaj atıyor. Dorsey “En azından birlikte çalışamayacağınız anlaşıldı.” diye yanıtlıyor.

Agrawal’dan Twitter’a doğru sıçrayış

Agrawal ile oluşan anlaşmazlık Musk ve Twitter arasındaki ilişkiyi daha da kötüleştiriyor. Musk sonunda temmuz ayında anlaşmadan tamamen çekilmeye çalışıyor. Ancak Twitter, satın alma işlemini eylül ayında hala onaylıyor.

Ekim ayı ortasında Delaware’deki dava, Musk’ın çekip gitmesine izin verilip verilmeyeceğine veya şirketi satın almaya zorlanıp zorlanmayacağına karar verecek. Ancak mesajlar, Twitter CEO’su ile Musk arasındaki ilişkinin çok daha önce bozulduğunu gösteriyor. Ayrıca, Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda Agrawal’ın başka bir iş araması gerekeceğini öne sürüyorlar.