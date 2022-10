Elon Musk ve Twitter patronu Parag Agrawal arasındaki mesajlar bir mahkeme dosyasında yayınlandı. Mesajlar, ikilinin ilişkisinin iyi bir başlangıçtan sonra nasıl dramatik bir şekilde kötüleştiğini ortaya koydu.

Mart ayının sonlarında, Elon Musk’ın Twitter’da hisse satın almakla ilgilendiği ve potansiyel olarak Twitter’ın yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.

27 Mart’ta Parag Agrawal, “Hey Elon – doğrudan bağlantı kurmak harika. Sohbet etmeyi çok isterim” diyor. Elon Musk ise mesajı beğenerek, “Belki bu gece 8 civarında?” diyor. 31 Mart’a kadar anlaşma gerçekten oluşmaya başladığından, San Jose yakınlarında bir akşam yemeği düzenleniyor.

Gelişmelerin hızı, Agrawal için açıkça heyecanlandırıcı çünkü dünyanın en zengini Twitter yönetim kurulu üyesi olmak üzereydi. Agrawal, Musk’a onu şahsen görmekten “heyecanlı” olduğunu söylüyor.

Twitter’ın yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, Musk’a akşam yemeği hakkında mesaj atıyor. Metinde “Sanırım havaalanı yakınında bir Airbnb arıyorlardı. Traktörler ve eşekler var. Burası, son zamanlarda toplantı yaptığım en tuhaf yer.” diyor. Akşam yemeği, çiftliği andıran konumuna rağmen iyi gidiyor. Agrawal, “Birçok nedenden dolayı unutulamaz bir gece. Gerçekten keyif aldım” diyor.

Birkaç gün sonra Elon Musk’ın yönetim kuruluna katılacağı açıklanıyor. Ardından Agrawal “Süper heyecanlı” diye mesaj atıyor. Duyuru kamuoyuna duyurulduğunda, her türlü isim Musk’a mesaj atmaya başlıyor. Podcast sunucusu Joe Rogan, Musk’a “Twitter’ı sansürlü mutlu mafyadan kurtarıp kurtarmayacağını” soruyor. Musk, “Takip etmeyi seçebilecekleri veya etmeyecekleri tavsiyelerde bulunacağım” diye yanıtlıyor.

5 Nisan’da Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Musk’a Agrawal’ın “mükemmel bir mühendis” olduğunu, ancak Twitter’ın yönetim kurulunun “korkunç” olduğunu söylüyor. 7 Nisan’a kadar Agrawal ve Musk, görünüşte güzel bir iş ilişkisinin başlangıcı olan kodlama bilgileri üzerine çalışıyorlar.

Musk, “20 yıl boyunca ağır hizmet yazılımı yazdım. Program yöneticisi/MBA türlerinden çok sert programlama yapabilen mühendislerle çok daha iyi iletişim kurarım” diyor. Agrawal, “Bir sonraki toplantımızda – bana bir CEO yerine bir mühendis gibi davranın ve nereye varacağımızı görelim.” diye yanıtlıyor. Musk, “İstediğinizi vereceğim.” diyor.

9 Nisan’da Musk, Twitter’ın en çok takip edilen hesaplarının neden bu kadar az tweet attığını soran tweetler atıyor ve “Twitter ölüyor mu?” diye soruyor.

