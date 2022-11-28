Elon Musk kısa bir süre önce akıllı telefon işine girmeyi ima etti.

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Tweet’e bakıldığında, Tesla ve SpaceX’in CEO’su “alternatif bir telefon” üzerinde çalışıyor olabilir. Bazı bağlamlarda, Musk’tan gelen tweet, Twitter’da Liz Wheeler’a bir yanıt olarak geldi ve “Apple ve Google, Twitter’ı uygulama mağazalarından çıkarırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı iPhone ve Android’i seve seve terk ederdi. Adam Mars’a roketler yapıyor, aptal küçük bir akıllı telefon kolay olmalı, değil mi?

Buna Elon Musk, “Umarım iş o noktaya gelmez ama evet, başka seçenek yoksa alternatif bir telefon yapacağım” yanıtını verdi. Başka bir deyişle, popüler elektrikli araç üreticisi akıllı telefon pazarına aktif olarak girmese bile, duruma bağlı olarak fikirini değiştirebileceğini söyledi. Şu an itibariyle, Apple veya Google’ın Twitter’ı App Store veya Play Store’dan yasakladığına dair bir işaret yok. Ancak yasaklanmış olsa bile, uygulama Android’e uygulama mağazası dışından yüklenebilir veya muhtemelen üçüncü parti uygulama mağazalarında bulunabilir.