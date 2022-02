Musk: Robotlar, Tesla arabalarından daha büyük bir işletme olacak

Elon Musk bir şeylere odaklanmayı seviyor ve bu yıl bu şey robotlar olacak gibi görünüyor.

Bir Tesla kazanç çağrısında yatırımcılara, gelişmekte olan robot planlarının “zaman içinde araç işinden daha önemli olma potansiyeli” olduğunu söyledi. Ve bunlar Tesla’nın bu yıl üzerinde çalıştığı en önemli şeyler olabilir.

Optimus adlı bir projenin parçası olan söz konusu robot, -kaşlarını kaldırması için- geçen yıl sahnede dans eden robot kostümlü bir insan tarafından ön izlendi. Ve bu performans popüler bir internet meme’i oldu.

Musk, geçen ağustos ayındaki etkinlikte yaptığı açıklamada, Tesla Bot’un Tesla araçlarına güç sağlayan aynı yapay zeka (AI) sistemlerini kullanacağını söyledi ancak henüz bir prototip yapılmadı.

Ayrıca henüz inşa edilmemiş 1 m 72 cm boyundaki robotun “yüzünde” bir ekrana sahip olacağı, 68 kg ’ye kadar kaldırabileceği ve yaklaşık 8,04 km/s hızında gezebileceğini söyledi.

Bu hafta, Musk yatırımcılara insansı robotun ilk uygulamasının bir Tesla fabrikasında “fabrika çevresinde parçaları hareket ettirmek veya bunun gibi bir şey” olacağını söyledi. Ancak gelecekte, bunun işgücü kıtlığını çözmeye yardımcı olduğunu görüyor.

Ve bu haftanın başlarında şöyle tweet attı:

Tesla AI might play a role in AGI, given that it trains against the outside world, especially with the advent of Optimus

— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2022