Musk: Robotlar, Tesla arabalarından daha büyük bir işletme olacak

Elon Musk bir şeylere odaklanmayı seviyor ve bu yıl bu şey robotlar olacak gibi görünüyor.

Bir Tesla kazanç çağrısında yatırımcılara, gelişmekte olan robot planlarının “zaman içinde araç işinden daha önemli olma potansiyeli” olduğunu söyledi. Ve bunlar Tesla’nın bu yıl üzerinde çalıştığı en önemli şeyler olabilir.

Optimus adlı bir projenin parçası olan söz konusu robot, -kaşlarını kaldırması için- geçen yıl sahnede dans eden robot kostümlü bir insan tarafından ön izlendi. Ve bu performans popüler bir internet meme’i oldu.

Musk, geçen ağustos ayındaki etkinlikte yaptığı açıklamada, Tesla Bot’un Tesla araçlarına güç sağlayan aynı yapay zeka (AI) sistemlerini kullanacağını söyledi ancak henüz bir prototip yapılmadı.

Ayrıca henüz inşa edilmemiş 1 m 72 cm boyundaki robotun “yüzünde” bir ekrana sahip olacağı, 68 kg ’ye kadar kaldırabileceği ve yaklaşık 8,04 km/s hızında gezebileceğini söyledi.

İşçi kıtlığı

Bu hafta, Musk yatırımcılara insansı robotun ilk uygulamasının bir Tesla fabrikasında “fabrika çevresinde parçaları hareket ettirmek veya bunun gibi bir şey” olacağını söyledi. Ancak gelecekte, bunun işgücü kıtlığını çözmeye yardımcı olduğunu görüyor.

Ve bu haftanın başlarında şöyle tweet attı:

Tesla AI might play a role in AGI, given that it trains against the outside world, especially with the advent of Optimus — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2022

Elon Musk: “Tesla AI, özellikle Optimus’un gelişiyle birlikte dış dünyaya karşı eğitildiği göz önüne alındığında, AGI’da bir rol oynayabilir”.

AGI (yapay genel zekâ), bir makinenin şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri öğrenme veya anlama yeteneğini ifade ediyor.

Musk daha önce yapay zekânın insan medeniyetini öldürme riski konusunda uyarmıştı. Aynı Twitter ileti dizisine şunları ekledi: “Robotların merkezi olmayan kontrol kritik olacak.”

‘Dar zekâ’

West England Üniversitesi’nden robot etiği profesörü Alan Winfield şunları söyledi: “YGZ, son derece zor bir problem. Sürücüsüz bir araç yarattığınız için AGI’ı kırabileceğiniz fikri saçma. Bu araç son derece yetenekli olsa bile YG olmayacak – yüksek işlevli dar zekâ olacaktır. Google ve Facebook, dünyanın en iyi yapay zekâlarından bazılarını işe aldı ve Musk’ın gelip sorunu çözebileceği fikri aşırı derecede kibirli”.

Musk, otonom arabalardan Mars’a seyahatlere kadar zorlu sorunları seviyor ve birçok başarıya sahip. Örneğin SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketlerinin uzay uçuşları için ileriye doğru büyük bir adımı temsil ettiği yaygın olarak kabul edilmekte. Ancak, uygun maliyetli, kitlesel pazara yönelik insansı robotlar yaratmaya yönelik önceki çabalar başarısız oldu.

Haziran ayında, Japon holdingi Softbank, küçük dost canlısı bir insansı olan Pepper’ın üretiminin durdurulduğunu ve yalnızca robotlara ihtiyaç duyulduğunda yeniden başlayacağını duyurdu.

Bununla birlikte, Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre, üretim endüstrisinde 10.000 çalışan başına mevcut ortalama 126 robotla, robotlar dünya çapındaki fabrikalarda giderek daha fazla kullanılıyor.

Yine de birçoğu, Musk’ın planları hakkında şüpheci kaldı.

Accel Robotics yazılım mühendisi Filip Piekniewski bir tweet’inde: “Tesla’nın insansı bir robot yaptığını düşünen herkes alternatif bir gerçeklikte yaşıyor. Mars üsleri bottan daha olası” dedi.

Sheffield Üniversitesi’nden bilişsel robotik profesörü Tony Prescott, Musk’ın birçok zorlukla karşı karşıya kalacağını söyledi. “Bir fabrikada kullanılıyorsa, tekerlek tabanlı bir robotun yapılması çok daha kolay olur ve denge sorunu olmaz – ama o zaman insansı olmaz” dedi.

‘Araştırma sorunları’

Prof. Prescott, “El oluşturma ve her türlü el-göz koordinasyonunun yanı sıra robotu dik tutmak en büyük sorunlardan biri olacaktır. Bunlar, çözmeniz gereken temel araştırma sorunlarıdır. Boston Dynamics tarafından tasarlanan ve mevcut en gelişmiş insansı robotlardan biri olarak kabul edilen Atlas gibi robotlar bile ‘video çekmediği zaman tavana bağlanacak’. Tesla arabaları robottur ancak çok daha basit bir formdadır, bu nedenle insansı robot girişimi sıfırdan başlayacak” dedi.

Prof. Winfield, Musk ile bir konuda hemfikir. “Musk’un doğru yaptığı tek şey, YGZ’ye giden yolun fiziksel robotlardan geçeceğidir. Bizim zekâmız gerçek dünyaya dayanıyor” dedi.

Tesla patronunun yeni robotik odağı bazı müşterileri hayal kırıklığına uğratabilir. Aynı kazanç çağrısında, şirketin 2022’de herhangi bir yeni araba modeli tanıtmayacağını da söyledi.

Ayrıca Musk’ın oldukça iddialı sözler verme geçmişi var. 2019’da Tesla’nın 2020’nin sonuna kadar yolda bir milyon robot taksiye sahip olacağını söylemişti.