Ünlü isim Murat Övüç son günlerde sosyal medyada yine gündeme oturdu. Peki, neden böyle bir karar alındı? Kullanıcılar bu gelişmenin ayrıntılarını merak ederken, BTK tarafından yapılan resmi düzenleme dikkat çekiyor. Türkiye’de oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan hesaba erişim neden kısıtlandı?

Murat Övüç Instagram hesabına erişim engeli geldi!

Murat Övüç Instagram hesabı, BTK’nın aldığı bir yasal talep doğrultusunda Türkiye’de erişime kapatıldı. Platform, kullanıcılara “Account not available in Turkey” şeklinde bir uyarı gösteriyor. Yapılan açıklamada bu adımın, ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Murat Övüç Instagram hesabının neden kapatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Şu an için erişim engelinin gerekçesinin detayları bilinmiyor ancak ilerleyen günlerde detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye’de sosyal medya platformlarında bu tür kararların farklı sebeplerle alındığı biliniyor ve bu durumun da kısa sürede netleşeceği düşünülüyor.

