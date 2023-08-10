MSI Türkiye, Shout Out adını verdiği kampanya ile 500 TL’ye kadar Steam Cüzdan kodu hediye ediyor. Özellikle oyun fiyatlarının ciddi oranda arttığı şu dönemde ilaç gibi gelecek etkinlik ile yeni MSI ürünleri alacak kişiler için 500 TL’ye kadar Steam üzerinden oyun alabilecekleri kod hediye edilecek.

MSI Shout Out Başladı!

Bildiğiniz gibi yeni ürün alırken kullanıcı yorumları da oldukça önemli oluyor. Her ne kadar bizim gibi yayıncılar sizler için kullanıp inceleme yapsak da tüketicilerin alışkanlıkları ve kullanım şekilleri farklı olabiliyor. Bu noktada kullanıcı yorumlarına önem veren MSI Türkiye, Shout Out etkinliği ile belirli ürünlerde 500 TL’ye varan Steam Cüzdan kodu hediyesi sistemini başlattı.

Nasıl Çalışıyor?

Aslında etkinlik oldukça basit. https://tr.msi.com/Landing/join-shout-out-for-msi adresinde yer alan seçili modeller arasından ürün model sayfasına göz atarak “Nereden Alınır” bölümündeki satıcılardan tercih ettiğiniz ürünü satın almanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz MSI ürününüzü aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra deneyiminizi satın aldığınız platforma ürün hakkındaki deneyiminizi bir yorum ile paylaşacaksınız. Bu işlemin ardından MSI Üye Merkezi’ne giriş yaparak yaptığınız yorumun ekran görüntüsü, fatura ve ürün seri numarası ile birlikte üzerinden MSI’ya bilgileri göndermenizin ardından 500 TL’ye varan Steam Cüzdan Kodu hediyeniz size gönderilecek.

1 Temmuz 2023’te başlayan kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam ederken stoklarla sınırlı olduğunu da belirtelim.

Hangi Ürünler Var?

MSI markalı Z790 ve B760 serisi Intel, X670 ve B650 serisi AMD anakartlar, PC kasaları, sıvı soğutucular, güç kaynakları yer alıyor. Ürünlere buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kullanıcı girişi gerektiren linklerin MSI Türkiye tarafından takip edemeyeceğimizi unutmayın. Gönderdiğiniz bağlantının kabul edileceğinden emin değilseniz, o sitede açtığınız oturumu kapatın ve herhangi bir kullanıcı olarak girip sadece sizin incelemenizin görüntülenebildiğinden emin olmanız önemli. Gizli vb. yorumlar görüntülenemeyeceği için hediye kazanmanızı bu durum etkileyebilir.

Ayrıca MSI ürünlerinin, seçili mağazalardan/ online satıcılardan satın alınmış olması gereklidir. Bunun yanı sıra ürün incelemesinin/incelemelerinin, seçili MSI ürününü/ürünlerini satın almış olduğunuz mağazanın sitesinde yayımlamanız gereklidir. MSI ‘ın yetkili satıcı listesine ullaşmak için: https://www.msi.com/service/wheretobuy#7,9

Not: Bu içerik MSI Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.