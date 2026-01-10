MSI’ın en yeni 5.Nesil QD-OLED paneli, RGB Şerit ve alt piksel yerleşimi ile donatılan 34” 21:9 UWQHD 360Hz oyuncu monitörleri MEG X ve MPG 341CQR QD-OLED X36 ile tanışın. Her iki model de NPU tabanlı bir devreye sahip AI Care sensörü kullanan MSI OLED Care 3.0 ile geliyor. Ayrıca Tandem OLED, DarkArmor Film ve özel Uniform Luminance teknolojileri ile ekstrem hız ve keskin görüntünün yanında uzun parça ömrü ve güvenilirliğe sahip olan bu monitörler kapsayıcı ve endişesiz oyun performansı için yepyeni bir standart belirliyorlar.

5.Nesil QD-OLED Panel, RGB şerit alt piksel yerleşimi

5.Nesil QD-OLED panel, Tandem OLED teknolojisi ile RGB şerit alt piksel yerleşimini kullanır. Bu yöntem renk dağılmalarını azaltır ve metinlerin daha belirgin olmasını sağlar.

DarkArmor Film: Daha Sert Yüzey, Daha Derin Siyahlar

Her iki monitör de, standart QD-OLED monitörlerde çevresel şıklandırma nedeniyle rastlanan mor/kırmızı renk dağılmalarını yutan DarkArmor Film teknolojisine sahip. Bu teknoloji ayrıca saf siyah seviyelerini %40’a kadar derinleştirerek kontrast değerlerini arttırır ve üstün bir görüntü performansı sunar.

Ek olarak, normalde 2H olan panel yüzey sertliğini 3H seviyesine çıkararak MEG X ve MPG 341CQR QD-OLED X36 monitörlere günlük yıpranmaya karşı 2.5 kat daha fazla çizilme dayanımı kazandırır.

Özel MSI İşlevleri: Uniform Luminance ve OLED Care 3.0 AI Care Sensörü

MSI, Uniform Luminance işlevi ile eşit parlaklık dağılımı sunarak kullanıcılara HDR izleme deneyimlerini detaylı olarak özelleştirme olanağı sunuyor. Temelde içerik üreticileri ve oyuncuları hedefleyen bu özellik 14 özelleştirilebilir nokta ile HDR parlaklık eğrisini yapılandımayı mümkün kılıyor. Geleneksel HDR ayarları genellikle değişmezken Uniform Luminance işlevi, belirli parlaklık seviyelerini küçük pencerelerden tam ekrana kadar farklı pencere boyutlarına uyumlandırma yeteneğine sahip. Bu özelleştirmeler sayesinde standart HDR ekranlarda görülen ani ve rahatsız edici parlaklık farkları da giderilebiliyor ve kararlı, uyumlu ve kapsayıcı bir görsel deneyim yaşanıyor.

NPU tabanlı bir devre ile donatılan MSI OLED Care 3.0 AI Care sensörü, OLED panel için güvenilir ve proaktif bir koruma sağlar. Gerçek insan varlığını algılamak ve cansız nesnelerden ayırt etmek için tasarlanan bu sensör, kullanıcının ekran başında olmadığını algıladığında güç yönetimi veya piksel tazeleme işlevlerini çalıştırarak panelin kullanım ömrünü uzatıyor. Bu algılama işlemi tamamen yerel olarak cihazda gerçekleştiği için herhangi bir bilgi depolanmıyor ve kişisel gizliliğiniz için risk taşımıyor.

MSI, akıllı tasarım ve güçlü performansa sahip premium sınıf oyuncu monitörleri ve kullanıcı odaklı işlevleri ile bir oyun monitörünün nasıl olması gerektiğini tanımlamaya devam ediyor.

MPG 341CQR QD-OLED X36 hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.msi.com/Monitor/MPG-341CQR-QD-OLED-X36

Gerçek AI Gaming Monitör: MEG X

MSI ayrıca uzun zamandır beklenen amiral gemisi MEG serisine eklediği gerçek bir AI oyuncu monitörünü CES 2026’da duyurdu. MPG 341CQR QD-OLED X36 ile gelen yetenekler üzerine inşa edilen MEG X, AI Gaming özelliklerinin tamamı ve AI Robot Lite gibi gelişmiş AI işlevleri ile müthiş bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Oyunda sizden ileride! AI, sizden önce görür.

MEG X, oyunda destek gücü yeniden tanımlıyor. Ekrandaki görselleri gerçek zamanlı olarak, oyunun desteklemesine gerek kalmadan analiz eder. Oyuncu böylece oyun ne olursa olsun AI yardımının avantajını kullanabilir. 6 farklı asist özelliğine sahiptir —AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle, ve AI Scope.

Bu araçlar sayesinde MEG X gelişmiş desteği hem anında, hem de tek bir tıklama ile basit şekilde sunar. Böylece oyuna yeni başlamış oyuncular alıştırma modlarında çok daha hızlı öğrenebilirler ve daha akıcı, daha ulaşılabilir bir oyun deneyimi yaşayabilirler.

Özel MSI AI Robot Lite: Eller-Serbest Akıllı Asistan

MSI, monitör kontrollerini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Özel AI Robot Lite yazılımı, basit sesli komutlar ile oyunun kritik noktalarında üçüncü bir el gibi davranarak monitör işlevlerinin zahmetsizce uygulanmasını mümkün kılar. Ayrıca kullanışlı bir PC asistanı olarak ulaşmak istediğiniz menü ve ayarları hızla açarak deneyiminizi kesintisiz hale getirir.