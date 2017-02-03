Mozilla Vakfı, Firefox OS Geliştirici Departmanını Tamamen Kapattı

Mozilla son dönemde routerlar, yayın kutuları ve basit bilgisayarlarda çalışmak üzere geliştirilen Firefox OS’un geliştirici ekibini dağıttı.

Mozilla, Firefox OS’un akıllı telefonlarda da kullanmasını istiyordu ancak bu projede istenen başarı bir türlü elde edilemedi. Şirket bu departmanı kapattı ve burada çalışan 50 kişiyi işten çıkarttı. Departman yaklaşık olarak iki sene önce kurulmuştu.

Departmanın kapatılacağı aslında uzun zamandır konuşuluyordu çünkü bölümün mobil telefonlarda şansı bir türlü yaver gitmedi. Firefox’un kar amacı gütmeyen bir vakıfa ait olduğunu düşünürsek bu kapanma gayet doğal. Firefox OS’un akıllı telefon çalışmaları 2015 yılında durdurulmuştu. Departman bundan sonra internet of things cihazlarına ağırlık vermişti ancak burada da istenilen bir türlü elde edilemedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre her ne kadar departman kapatılmış olsa da internete bağlanan cihazlar için ekosistem oluşturma çalışmalarına devam edilecek. Çalışamalar özellikle internet of things cihazları üzerinde yoğunlaşacak.