Son zamanlarda uygun fiyatlı mekanik oyun klavyeleriyle adından söz ettirmeyi başaran Çin merkezli Motospeed firması bu kez V20 adlı oyun faresini kullanıma sundu.

Motospeed’in Yeni Oyun Faresi V20

Simetrik tasarıma sahip olan bu oyun faresinin şu anda 19.99 dolar olan son kullanıcı fiyatı son derece cazip görünüyor. Buna imkan verense optik alıcı içeriyor olması. Firma açıklamasına göre alıcı hassasiyeti 5000 DPI. Ayar tuşları kullanılarak alıcı hassasiyeti 800-1000-1500-2000-3000-4000-5000 DPI arasında hızlı biçimde değiştirilebiliyor.

Yedi ayrı programlanabilen tuşa sahip Motospeed V20 farenin içinde Japon üretimi OMRON anahtarlar kullanıldığı için 20 milyon tıklama iddiası var. Makro desteğiyle farklı fonksiyonlar kaydedilebiliyor. Bu tuşlardan üçü üstte, ikisi kaydırma tekerleği arkasında ve diğer ikisi sol başparmak hizasında. Bu yüzden tasarım simetrik olsa da solaklar kullanırsa sol tuşlar işe yaramıyor.

Elbette diğer oyun fareleri gibi en yüksek performans ve en düşük tepki süresi için kablolu bağlantı kullanılıyor. Sert kumaş kaplı ve dayanıklı olan 1.6 metre uzunluklu kablonun ucunda USB fiş olduğundan PC ya da Mac sistemlerle sürücü kurulumuna gerek kalmadan tak&çalıştır olarak kullanılabiliyor.

Farenin ilgi çekici yanlarından biri içerdiği aydınlatma sistemi. RGB tip sistemle temel renklere ek olarak çok sayıda ara renk elde edilebiliyor. Açıklamaya göre 16.8 milyon renk destekleniyor. Aynı zamanda nefes alma gibi efektler eklemek mümkün. Pil gerektirmediğinden hafif olan farede ağırlık sistemi gibi lüksler yer almıyor. Şimdilik sadece siyah renk seçeneği var.

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