Motorola yeni cihazı 5000mAh bataryasıyla göründü

Görünüşe göre Motorola kullanıcılar için yeni bir cihaz daha çıkarmayı planlıyor. Geçen ayki TUV Rheinland ve UL listelerinde görünmesinden sonra XT2127-1/XT2127-2 model numaralı bir telefon, FCC sertifikası listesinde de yerini aldı. Cihazla ilgili bilinen net bilgiler ise 5000mAh bataryasının yanında 19W hızlı şarj ve 4G destekli olmasını da içeriyor..

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Daha önce “Capri” ismiyle de duyulan telefon, oldukça temel özelliklerle birlikte gelecek. Snapdragon 460 yonga seti sunacak olan telefon, HD+ ekran ile damla çentikli bir ön kamera deliği sunacak. RAM kapasitesi 4GB olacak olan telefon depolamada ise 64GB’lık bir alan verecek. Arka kamerada ise dörtlü bir kamera sistemi olması bekleniyor. Bunlardan iki tanesi ise derinlik sensörü ve makro lensler olarak karşımıza çıkıyorlar.

Capri takma adı kullanılan telefon temel özelliklerin yanında günlük kullanımda fiyat performans olarak kullanıcılar için uygun bir seçenek sunabilir. Ancak bu isim telefonun asıl ismi muhtemelen olmayacak. Moto G10 Play telefonun ismi için konuşanlar arasında yer alırken; aynı zamanda telefon, Motorola’nın oldukça uygun fiyatlı cihazlarını barındıran E serisi içinde de yer alabilir. Böyle bir durumda ise Motorola Capri cihazının, birçok özelliğini paylaştığı ve benzerlik gösterdiği Moto E7 Plus akıllı telefonunun muhtemelen biraz daha geliştirilmiş ve iyileştirilmiş bir varyasyonu olması bekleniyor.