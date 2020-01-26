Render çizimleri sızan Motorola cihazı, stylus kalemle gelebilir

İsabetli sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks), Amerika merkezli operatör Verizon için üretilmesi muhtemel olan Edge+ adlı yeni bir Motorola cihazdan bahsetti. Daha sonra ise Evan Blass tarafından Motorola markasına ait gizemli modelin render çizimleri yayınladı.

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Motorola’dan Samsung’un Note serisine rakip mi gelecek?

Bu cihazın önceden bahsi geçen Edge+ modeli mi yoksa tamamen farklı bir model olup olmadığı henüz kesin değil. Fakat asıl sürpriz olan kısım ise söz konusu cihazın çizimlerinde stylus kaleme sahip olması. İnce sayılabilecek yan çerçevelere, alt kısımda nispeten kalın bir çerçeveye ve punch-hole diye tabir edilen delikli kameraya sahip bir modelle karşı karşıyayız.

Motorola’nın bu cihazı Edge+ olarak isimlendirmeyebilir de. Söz konusu sızıntılardan bunu destekleyen kesin bir kanıta sahip değiliz. Ayrıca Evan Blass (@evleaks), söz konusu cihazın amiral gemisi bir Motorola olarak algılamanın da doğru olmadığını, yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Note 10 Lite modeline rakip olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.