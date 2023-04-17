Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Motorola da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

Motorola bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda firmanın üzerinde çalıştığı akıllı telefonlardan birisi de Motorola Razr Lite. Gündeme gelen yeni bir rapora göre akıllı telefonun görüntüleri sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Ekrana baktığımız zaman bizleri delikli bir ekran karşılıyor. Ekran dikey katlanır bir formda. Arka tarafa baktığımızda ise Samsung Galaxy Z Flip 4’e benzer bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekrandan bildirimleri görebilir, farklı işlemler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra arka tarafta iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor.

Çerçevelere baktığımızda ise bizleri sağ tarafa konumlandırılmış ses açma ses kısma tuşları ve güç tuşu karşılıyor. Bunların yanı sıra çerçevelerde oldukça ince anten çizgileri de bulunuyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı çok büyük bir pazar. Pazarda da Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung gibi çok büyük rakipler bulunuyor. Bakalım ilerleyen günlerde Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung gibi rakipler Motorola’nın bu hamlesine nasıl cevap verecek?