Motorola One Action görüntüleri sızdırıldı

Motorola, önümüzdeki günlerde Android One platformu içerisinde yer alacak olan yeni telefonu Motorola One Action modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kalmışken cihazın özellikleri ve görselleri basına sızdırılmış durumda.

Firma, geçtiğimiz haftalarda One Vision modelini tanıttı. Bu modelde Android One platformu içerisinde ekrana gömülü kamerayı ve ilk kez Exynos işlemcisinin kullanıldığını görmüştük. Yeni modeli One Action modeli ise bir önceki model ile birçok özelliği aynı olmasına rağmen bazı donanımsal farklılıklar mevcut.

Motorola One Action özellikleri neler?

Motorola One Action, arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ana kamerası 12.6 megapiksel çözünürlüğünde 117° geniş açı sağlayan aksiyon kamerası olacağı biliniyor. Diğer iki kamera hakkında ise bilgi bulunmuyor.

Full HD+ çözünürlüğüne sahip olan cihaz 6.3 inç boyutunda ve 21:9 oranında sinematik ekrana sahip. Bu ekranın içerisinde 25MP değerine sahip ön kameranın da bulunduğunu hatırlatalım. Ancak ekran altında parmak izi tarayıcısı kullanılmayan cihazın optik parmak izi tarayıcısı kasanın arkasındaki Moto logosunun altında bulunuyor. Cihaz, Exynos 9680 işlemcisinden güç almakta ve Mali-G72 MP3 grafik birimini kullanıyor. Bunun yanında 3500 mAh değerinde batarya ile gelen model Motorola Turbo Charge desteğine de sahip. USB Type-C ve 3.5mm kulaklık girişi bulunan modelin depolama seçeneklerinde ise 3GB/32GB, 4GB/64GB ve 4GB/128GB seçenekleri karşılıyor.