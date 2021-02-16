Motorola, Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu

Motorola, yeni orta seviye akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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ABD’li akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Birbirlerine oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefonlar, damla çentikli tasarımları ve çoklu kamera kurulumları içeriyor.

Gücünü Snapdragon 662 işlemciden alan Motorola Moto G30; 4 GB veya 6 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneğine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olan Moto G30, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuluyor.

64 MP’lik bir ana kamera ile gelen telefonun 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Moto G30 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 662

Grafik birimi: Adreno 610 GPU

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh

Fiyat: 180 Euro

Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alan Motorola Moto G10 modeli ise; 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor ancak microSD kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Ayrıca Moto G30 gibi 6,5 inç HD+ IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda.

Son olarak Moto G10 Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın ön taraftaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Moto G10 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+ 60 Hz IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 460

Grafik birimi: Adreno 610 GPU

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Fiyat: 150 Euro