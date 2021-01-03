Motorola Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. Geçtiğimiz aylarda Amazon’da bile listelenen G Stylus 2021, şimdi farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.

Motorola‘nın yeni akıllı telefon modeli G Stylus 2021 hakkında ilginç bir sızıntı daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda zaten sızdırılan cihaz, şimdi yeniden sızdırıldı. Önceki sızıntı ve bu sızıntı arasındaki ortak nokta cihazların özellikleri. Ancak tasarım dilleri birbirinden epey farklı.

reklam

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. O dönemde Amazon‘da bile görüntülenen cihazdan, bir daha ses soluk çıkmamıştı. Şimdi ise yeni gelen sızıntılar cihazın daha farklı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Gelin iki cihaz arasındaki farklılıklara göz atalım.

İlginizi Çekebilir: 100-250 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Mouse Önerisi!

İki tasarım arasındaki farklılıklar!

Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan cihaza baktığımızda daha bilindik bir tasarım görüyoruz. O tasarımda sol üst kısımda dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak 2020-2021 yılı tasarım dilinden biraz daha eski. Aynı zamanda ön kısma baktığımızda ekran çerçevesi tasarımı da biraz daha farklı diyebiliriz. Cihaz bu ekran üzerinde bir adet delikli ön kamera taşıyor. Tasarımda kamera sol üst kısımda yer alıyor.

Yeni gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda ise, yine arka tarafta dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak bu sefer daha yenilikçi bir tasarım bizleri karşılıyor. Aynı zamanda buradaki tasarım eskisi gibi dikey değil. Kamera grubunun altına yatay şekilde yerleştirilen LED flaş ise yine öteki tasarıma göre daha güzel duruyor diyebiliriz.

Moto G Stylus 2021 tasarımları arasındaki en dikkat çeken fark ise parmak izi sensörü. Hatırlarsanız önceki sızıntıda parmak izi sensörünün güç düğmesi üzerinde olacağı belirtilmişti. Ancak bu cihazda parmak izi sensörü arka kısımdaki logo üzerinde bariz şekilde görünüyor. Ancak kullanışlılık açısından güç düğmesi üzerinde yer alması daha mantıklı duruyor.

Her iki tasarıma da göz attığımızda ikisi de güzel görünse de, yeni gelen sızıntılardaki tasarımın daha yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki tasarımdan birisi gerçeği yansıtıyorsa, yeni tasarımın piyasayı daha iyi takip ettiğini söyleyebiliriz.

Moto G Stylus 2021’in özellikleri!

Cihazın özelliklerine gelecek olursak, bu iki sızıntı arasında teknik özellik bakımından parmak izi sensöründen başka herhangi bir farklılık yok denilebilir. Cihazın yine Snapdragon 675 yonga setinden beslendiği sızıntılar arasında mevcut. Aynı zamanda 4GB Ram bellek cihazın performansına eşlik ediyor. 128GB depolama ile rahat bir kullanım sunan Moto G Stylus 2021, elektriksel anlamda 4000mAh bataryasından besleniyor.

Ön kısmında 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekran taşıyan 169.6 x 73.7 x 8.8 mm boyutlarındaki gövde üzerine yerleştirilmiş. Yine ön kısımda 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP‘lik iki adet ek kamera mevcut. Ancak bu 2MP’lik kameraların birisi 5MP olabilir. Moto G Stylus 2021 alt kısmında ise 3.5mm jak girişi, hoparlör ve şarj soketi bulunuyor. Fiyatı ise eski sızıntılara göre 340 Dolar olarak belirlenmiş.