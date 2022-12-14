Ağustos ayında Motorola, Android 13 güncellemesi alacak modellerini açıklamıştı. Ancak listede sadece 10 adet model vardı. Şirketin ne kadar çok akıllı telefonunun olduğunu düşünecek olursak bu miktar çok az. Şirket bir kullanıcının Android 13 ile ilgili sorduğu sorusuna resmi forumları üzerinden cevap vererek yeni bir liste yayınladı. Bu listede 20 adet cihaz bulunuyor. Yani önceki listenin tam iki katı.

Motorola’nın Android 13 Güncellemesi Vereceği Cihazlar

• Motorola Razr (2022)

• Motorola Edge 30 Ultra

• Motorola Edge 30 Pro

• Motorola Edge+ 5G UW (2022)

• Motorola Edge 30 Fusion

• Motorola Edge 30 Neo

• Motorola Edge 30

• Motorola Edge (2022)

• Motorola Edge 20 Pro

• Motorola Edge 20

• Motorola Edge (2021)

• Motorola Edge 20 Lite

• Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

• Motorola Moto G 5G

• Motorola Moto G82 5G

• Motorola Moto G72

• Motorola Moto G62 5G

• Motorola Moto G52

• Motorola Moto G42

• Motorola Moto G32

Listeyi açıklayan Motorola temsilcisi cihazların Android 13 güncellemesini 2023 yılının başlarında almaya başlayacağını açıkladı. Ancak herhangi bir net tarih açıklamadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz.