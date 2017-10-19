Motorola, Amazon Alexa Destekli Moto Mod Eklentisini Duyurdu

Motorola’nın bugün duyurduğu yeni Moto Mod eklentisi ile Moto Z ya da Moto Z2 kullanıcıları Amazon’un kişisel asistanı Alexa’yı kullanabilecekler.

Motorola’nın Moto Smart Speaker adıyla duyurduğu yeni eklenti ile Moto SoundBoost 2 hoparlörünü Alexa ile buluşturuyor. Cihaz temel olarak Moto SoundBoost 2’nin aynısı ancak görünüş bakımından biraz farklı. Eklentinin arkasında Alexa ile özdeşleşmiş mavi bildirim ışığı da yer alıyor.

Kasım ayında satışa çıkacak olan eklenti 149.99$’dan satılacak. Yeni Moto Mod, Alexa’nın desteklendiği bütün ülkelerde kullanılabilecek. Yeni Moto Mod’un Amazon’un Echo cihazından daha pahalı olması biraz ilginç. Kaç kişinin bu eklentiyi alacağı ise merak konusu. Eklentinin üzerinde 1530 mAh batarya 15 saat kullanım ömrü sunuyor.