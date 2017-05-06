Moto Z2 Play, İlk Versiyonunun En Büyük Özelliğini Kaybediyor

Lenovo’nun yeni Moto Z2 Play modeline dair bazı detaylar bugün internete sızdı ve bu bilgilere göre serinin en büyük özelliği bu modelde olmayacak.

Lenovo büyük bir ihtimalle Moto Z2 Play modelinin bataryasını 3510 mAh yerine 3000 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da 50 saatlik batarya ömrü yerine 30 saatlik batarya ömrü anlamına geliyor.

Batarya kapasitesindeki bu düşüş telefonun daha ince olmasını sağlayacak ancak insanlar orijinal Z Play’i batarya ömründen dolayı tercih ediyordu. Telefonda 3000 mAh bataryaya ek olarak 2.2 Ghz saat hızına sahip Snapdragon 626 işlemci, 64 GB depolama alanı ve 4GB RAM kapasitesi olacak.

Lenovo arka kameranın çözünürlüğünü 12 MP’e düşürüyor ancak lens açıklığını geliştiriyor. Orijinal Z Play’de 16 megapiksel kamera f/2.0 açıklığa sahipti yeni modelde ise f/1.7. Yeni telefonun ekranı da orijinal Z play gibi 5.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED olacak. Telefon gri ve altın renklerinde gelecek.