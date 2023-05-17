Geçtiğimiz günlerde Moto Razr 40 Ultra’nın bazı resmi görüntülerini paylaşan Evan Blass, bugün de katlanabilir akıllı telefonun yeni görüntülerini paylaştı.

Görsellere baktığımız zaman bizleri dikey katlanabilir tasarımda bir akıllı telefon karşılıyor. Ön tarafta kalın denilebilecek çerçevelere sahip olan akıllı telefonun bir de göze biraz büyük gelen ön kamerası bulunuyor. Arka tarafın tasarımına baktığımızda ise kapağın yarısının ekran olduğu görülüyor. Bu ekrandan bildirimleri görmek, fotoğraf çekmek gibi işlemler yapılabiliyor.

Söylentilere göre Moto Razr 40 Ultra, 1080×2640 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120hz veya 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Dış ekran ise 1056×1066 çözünürlük sunacak.

Moto Razr 40 Ultra, kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hıızna sahip 3640 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Moto Razr 40 Ultra 12 MP çözünürlükte Sony IMX563 lense sahip olacak. Bu lense Hynix Hi1336 lense sahip 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için OmniVision OV32B40 sensörlü 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Motorola katlanabilir akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım bu pazardaki rakipleri Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi ne yapacak?