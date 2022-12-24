Motorola önümüzdeki günlerde iki yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Moto G53 ve Moto G13. Çeşitli sızıntılar ve söylentilerden mütevellit Moto G53 hakkında bir takım bilgimiz var. Ancak Moto G13 için aynısını söylemek mümkün değil. Bugün, MySmartPrice Moto G13’ün tasarımını ve kamera özelliklerini ortaya koyan bir takım görüntüler yayınladı.

Moto G13, orta segment bir cihaz olarak piyasaya çıkacak. Hatırlamak gerekirse, orta segmentte Redmi Note 12 Pro, Samsung Galaxy A53 gibi modeller bulunuyor. Moto G13, 4G ve 5G olmak üzere iki varyasyona sahip olacak. 5G modeli Kuzey Amerika ile sınırlı olabilir.

Moto G13’ün teknik özellikleri henüz gizli tutuluyot ancak sızdırılan görüntüler bize bir takım bilgiler sunuyor. Görsele göre Moto G13, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. İkili kamera kurulumu, dikdörtgen bir kamera adasının içerisine yerleştirilmiş. Bu tasarımı 2022 yılında birçok markanın bütçe telefonlarında görmüştük. Biraz dikkatli bakıldığında kamera modülünde 50 MP yazısı görünüyor. Bu da ana kameranın 50 MP çözünürlükte olacağını gözler önüne seriyor.

Cihaz sağ çerçevede güç ve ses düğmelerini barındırırken alt çerçevede USB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir hoparlör ızgarasını barındıracak.

Şimdilik Moto G13 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız.