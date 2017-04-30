Moto E4 Plus Modelinin Görselleri ve Özellikleri İnternete Sızdı

Lenovo’nun giriş seviyesi modeli Moto E serisi yakında iki Android 7.1 işletim sistemine sahip telefonla beraber güncellenecek.

Bu cihazlar Moto E4 ve E4 Plus olacak. Boyut olarak daha küçük olan E4 geçen yıl çıkan E3’ün güncellenmiş versiyonu. Telefon tıpkı E3 gibi 5 inç büyüklüğünde HD ekrana sahip ve 2800 mAh bataryası bulunuyor. İyi tarafı ise telefona ekstra RAM geliyor. E4 2 GB RAM ile çıkacak. Geçen sene E3 1 GB RAM ile piyasaya girmişti. Hem E4 hem de E4 Plus 16 GB depolama alanına sahip olacak. E3’te sadece 8 GB’lık depolama alanı bulunuyordu.

//twitter.com/evleaks/status/849033453660143617

Telefon basın görsellerini hem Evan Blass ben de Slashleaks kendi Twitter hesaplarından yayınladı. Bu fotoğraflara göre iki telefonun en büyük farkı ön kamera yerleşimi gibi duruyor. Telefonun özellikleri de internette paylaşıldı.

//twitter.com/Slashleaks/status/852114230165819392

Hem E4’te hem de E4 Plus’ta 1.3 GHz Mediatek MT6737 quad-core ARM Cortex-A53 işlemci yer alacak. E4 5 inç büyüklüğünde 720p E4 Plus ise 5.5 inç büyüklüğünde 720p ekrana sahip. E4’ün üzerinde 2800 mAh batarya yer alırken E4 Plus’ta tam 5000 mAh’lık batarya bulunuyor. E4’te 2 GB RAM yer alacak. Diğer taraftan E4 Plus’ta 2 ve 3 GB’lık seçenekler olacak. İki telefonun da ön kamerası 5 megapiksel. E4’ün arka kamerası 8, E4 Plus’ın ise 13 megapiksel.

Telefonlara dair bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Avrupa’da E4’ün 150, E4 Plus’ın ise 190€ olması bekleniyor.

//twitter.com/evleaks/status/853034031008624641