Akıllı Telefonlar
Moto E20, Teknik Özellikleri Resmileşti
Motorola, bu yıl içerisinde Moto G adında bir akıllı telefon serisi piyasaya sürdü ve daha sonrasında da yakın bir zamanda amiral gemisi olarak adlandırdığı Motorola Edge serisini tanıttı. Şimdi ise şirket tamamen Moto E serisi ile giriş seviyesi akıllı telefonlar getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. Son zamanlarda, Moto E30 ve Moto E40’ın piyasaya sürülmesiyle ilgili bolca sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şirket, Samsung tarafından uygulanan cihazın isminde geçen numara ne kadar küçük ise özellikleri de o kadar düşük, ne kadar büyük ise o kadarda yüksek özelliklere sahip olma izlerini kullanıyor. Moto E20, mütevazı bir akıllı telefona ihtiyaç duyanlar için bir başlangıç adımı gibi görünüyor. Cihazın fiyatı ise sadece 100€ (vergisiz 996,15 Türk Lirası).
Moto E20 Özellikleri
Moto E20, HD+ çözünürlüğe (1.400 x 720) sahip 6,5 inç LCD ekran ile birlikte geliyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz 60 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel ile geliyor, bu fiyat aralığında daha fazlasını beklememek gerekir. Cihaz, piyasadaki çoğu giriş seviyesinde olan modeller gibi ekranında bir su damlası çentiği ile birlikte geliyor. Yeni cihazlar gibi çerçeveleri ince değil oldukça kalın yan çerçevelere ve kalın bir alt tarafa sahip. Cihazın arka tarafında geçiş yaparsak, çift kamera ile karşılaşıyoruz. 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik oluşturucu kamera eşlik ediyor. LED flaş için ise kameraların altında küçük bir şekilde yer alıyor.
Kasanın içerisinde ise, Unisoc T606 işlemcisine sahip. Bu işlemci 1,6 GHz saat hızına sahip ve sekiz çekirdekli bir işlemcidir. Ayrıca cihaz 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama ile gelmekte. 32 GB çoğu kullanıcı için küçük gelse de önlem olarak mikro SD kart yuvası kullanılarak depolamayı arttırma seçeneğine sahip. Cihaz ayrıca 2 GB Ram ile birlikte geldiği için cihazı zorlamamak için ve daha hızlı olması için Android 11 Go sürümünü kullanıyor.
Moto E20, gücünü 4.000 mAh pilden alıyor ve USB-C bağlantı noktası ile 10 W normal şarjı destekliyor. Ayrıca telefon IP52 sertifikası ile su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.
Motorola cihazı Avrupa’da satışa çıkarmak için gelecek aya kadar bekleyecek. Cihaz şimdilik sadece Mavi ve Gri renk seçenekleri ile satışa çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Telefonlarınıza Yeni Emojiler Geliyor!
Emojiler hayatımıza girdiğinden beri onları fazlasıyla kullanıyoruz. Hatta bir sohbet esnasında artık kelimeleri kullanmak yerine emojileri kullanıyoruz. Kendi duygu ve ifadelerimizi daha iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz.
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The Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen 37 yeni emojiyle birlikte 75 cilt tonu varyasyonu 2022 de 2022 Emoji 14.0. la birlikte gelecek. Yeni eklemeler arasında ısıran dudak, eriyen yüz, kalp eller, gözyaşlarını tutan yüz ve çok daha fazlası yer alıyor. Bu sebeple gelecek yıl akıllı telefonlarınızda ve diğer cihazlarınızda bulunan yeni simgeleri görmeyi bekleyebilirsiniz. Artık konuşmalarınızı daha az fakat duygularınıza tercüman olacak daha fazla Emoji olacak. Artık metin konuşmalarınızda tek bir kelime bile yazmadan kurtulmanızı sağlayacak daha fazla Emoji var. Unicode 14.0 ile Unicode Konsorsiyumu, toplamda 112 yeni seçenek için 37 yeni Emoji ve ek 75 cilt tonu varyasyonunun kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K
— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021
Dudak ısırmak, eriyen yüz, gözleri açık ve ağzı açık yüz, selam veren yüz, bakan gözle yüz ve gözyaşlarını tutan yüz bu sefer dikkat çeken eklemelerden birkaçı. Ayrıca gelecek emojiler arasında daha çok kalple ilgili hareketler var. Parmak kalp işareti ise (işaret parmağı ve başparmak çapraz olan el) K-Pop hayranları arasında popüler.
2022’de gelecek olan yeni emojilerle birlikte toplam simge sayısını 3.633’e çıkmış olacak. Ancak, dünyadaki en sevdiğiniz insanlara kalp elleri göndermeden önce bir bekleme süreniz olacak. Önümüzdeki yıl yeni emojileri akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer platformlarda görmeyi umabilirsiniz.. Bunun nedeni, Unicode Konsorsiyumu’nun yalnızca kesinleşmiş bir liste yayınlamasıdır. Daha sonra bunları uygulamak üçüncü parti geliştiricilere ve emojileri yerleşik olan uygulamalara kalmış. Peki siz günlük yaşantınızda 3633 tane emojiden kaç tanesini düzenli olarak kullanıyorsunuz?
Gelecek olan emojiler ve daha fazla ayrıntı için buradaki yazıya bakabilirsiniz: What’s New in Unicode 14.0 (emojipedia.org)
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pro Tanıtıldı! | İşte Yeni Özellikler Ve Fiyat
Çok beklenen iPhone 13 ailesi nihayet tanıtıldı. Biz de bu yazımızda, çiçeği burnunda iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max modellerine dair lansmanda duyurulan bilgileri sizlerle paylaşacağız. iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde sunulan birçok özellik Pro ve Pro Max’te de mevcut. Fakat yine de Pro modellerin büyük artıları da var.
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İçindekiler
Super Retina XDR ekran ve A15 Bionic işlemci!
Apple, Super Retina XDR ekranlarını 13 ailesiyle birlikte de sunuyor. Böylelikle iPhone ekranları daha yüksek parlaklıklara çıkabilmenin yanı sıra daha yüksek renk doğruluğu da sunabilecek. Siyahlar da tam siyah olarak görülebilecek ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabilecek.
Sadece panel değişikliğine gitmekle kalmayan Apple’ın, aynı zamanda yeni panellerinde adaptif 120Hz tazeleme hızını desteklemeye başladığını görüyoruz. Böylelikle oyun ve sosyal medya kullanımı gibi durumlarda ekran tazeleme hızı gidişatını içeriğe uygun olarak ayarlayabiliyor. Daha yüksek tazeleme hızı da daha yumuşak ve daha akıcı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Bütün bu süreçte yapay zeka desteğinin arkasında da Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple’ın işlemci gücü ve verimliliğiyle birlikte yazılımın da donanıma entegre bir şekilde ve stabil olarak çalışabilmesi iPhone modellerinin en güçlü ve akıcı telefonlar arasında yer almasını sağlayabiliyor. Buna ek olarak Apple’ın Super Retina XDR adını verdiği 120Hz tazeleme hızına sahip yeni OLED ekranlar da Apple’ın bu konudaki iddiasını artıracak gibi görünüyor.
Kamera
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yine 3’lü bir kamera modülü görüyoruz. Bu 3’lü kamera modülü 1 adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet geniş açılı kameradan oluşuyor. Üstelik bütün bu kameralar gece modunu da özel olarak destekleyebiliyor. Video çekimlerinde de 4K 60 FPS destekleyebilen iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri Apple’ın Sinematik Video adını verdiği yeni bir mod da sunuyor. Bu mod, yapay zeka desteğiyle odaklamayı otomatik olarak değiştirerek; sahnede öne çıkan kişiyi veya objeyi netleyebiliyor. Dilerseniz bu işi yapay zekaya bırakmadan kendiniz yapabilmeniz de mümkün. Böylelikle Apple’a göre daha sanatsal video çekme olanağı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bize kalırsa sinematik video modunu denemek gerek. Nasıl performans göstereceğini henüz denemediğimiz için bilmediğimiz bu mod, yeni iPhone modellerini video çekimlerinde kullanmak isteyenler için yine de işe yarayabilecek bir mod olarak görünüyor. Ek olarak da kamerada OIS desteğini artık iPhone 13 modelleriyle birlikte göreceğiz. Lidar sensörü de iPhone 13’te yerini hala koruyor.
Batarya
iPhoneların kanayan yarası olan batarya mevzusu da, lansmanda konuşulan konulardan biri oldu. iPhone kullanıcılarının bataryaya önem verdiğini belirten yetkililer, bataryayı bir miktar büyüttüklerini belirttiler fakat bataryanın ne kadar büyüdüğüne dair sayısal bir veri vermekten de kaçındılar. Şirketin iddiasına göre artık yeni iPhone modellerinde 12 ailesine kıyasla 2.5 saate varan miktarda daha uzun kullanım süresi elde edebilmek mümkün.
Depolama tarafında şaşırtıcı bir yeniliğe giden Apple, Pro modelleriyle artık 1 TB depolama alanı da sunabiliyor. Böylelikle yeni iPhonelar adeta harici disk gibi bir hal almış durumda.
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını merak edenler için aşağıdaki görsellerde fiyatları paylaşıyoruz.
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