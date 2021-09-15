Moto E20, Teknik Özellikleri Resmileşti

Motorola, bu yıl içerisinde Moto G adında bir akıllı telefon serisi piyasaya sürdü ve daha sonrasında da yakın bir zamanda amiral gemisi olarak adlandırdığı Motorola Edge serisini tanıttı. Şimdi ise şirket tamamen Moto E serisi ile giriş seviyesi akıllı telefonlar getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. Son zamanlarda, Moto E30 ve Moto E40’ın piyasaya sürülmesiyle ilgili bolca sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şirket, Samsung tarafından uygulanan cihazın isminde geçen numara ne kadar küçük ise özellikleri de o kadar düşük, ne kadar büyük ise o kadarda yüksek özelliklere sahip olma izlerini kullanıyor. Moto E20, mütevazı bir akıllı telefona ihtiyaç duyanlar için bir başlangıç ​​adımı gibi görünüyor. Cihazın fiyatı ise sadece 100€ (vergisiz 996,15 Türk Lirası).

Moto E20 Özellikleri

Moto E20, HD+ çözünürlüğe (1.400 x 720) sahip 6,5 inç LCD ekran ile birlikte geliyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz 60 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel ile geliyor, bu fiyat aralığında daha fazlasını beklememek gerekir. Cihaz, piyasadaki çoğu giriş seviyesinde olan modeller gibi ekranında bir su damlası çentiği ile birlikte geliyor. Yeni cihazlar gibi çerçeveleri ince değil oldukça kalın yan çerçevelere ve kalın bir alt tarafa sahip. Cihazın arka tarafında geçiş yaparsak, çift kamera ile karşılaşıyoruz. 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik oluşturucu kamera eşlik ediyor. LED flaş için ise kameraların altında küçük bir şekilde yer alıyor.

Kasanın içerisinde ise, Unisoc T606 işlemcisine sahip. Bu işlemci 1,6 GHz saat hızına sahip ve sekiz çekirdekli bir işlemcidir. Ayrıca cihaz 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama ile gelmekte. 32 GB çoğu kullanıcı için küçük gelse de önlem olarak mikro SD kart yuvası kullanılarak depolamayı arttırma seçeneğine sahip. Cihaz ayrıca 2 GB Ram ile birlikte geldiği için cihazı zorlamamak için ve daha hızlı olması için Android 11 Go sürümünü kullanıyor.

Moto E20, gücünü 4.000 mAh pilden alıyor ve USB-C bağlantı noktası ile 10 W normal şarjı destekliyor. Ayrıca telefon IP52 sertifikası ile su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.

Motorola cihazı Avrupa’da satışa çıkarmak için gelecek aya kadar bekleyecek. Cihaz şimdilik sadece Mavi ve Gri renk seçenekleri ile satışa çıkacak.