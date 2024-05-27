Bu videoda sunduğu özelliklerle dikkat çeken Monster markasının Tulpar serisinden T7 V20.8.5 bilgisayarın detaylarına göz atıyor ve derinlemesine inceliyoruz.

Monster Tulpar T7 V20.8.5 Teknik Özellikleri:

Tasarım

395.7 x 263.6 x 30.05 mm

2,5 Kg Ağırlık

Güçlendirilmiş Plastik

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

Bağlantı

1x USB 2.0 Portu

2x USB 3.2 Gen1 (Type-A)

1x USB 3.2 Gen2 Portu (Type-C)

1x HDMI 2.1 Portu (HDCP desteği) (4K @ 60Hz / 2K @ 120Hz)

Display Port Çıkış Desteği

Mini Display Port 1.4 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz / FHD 360 Hz)

Kulaklık / Speaker Çıkışı

Dahili Mikrofon

Intel® Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Ethernet Girişi

Ekran

17,3″ IPS Mat LED Ekran

FHD 1920×1080 Çözünürlük

144Hz Ekran Yenileme

%100 sRGB

300 nit Parlaklık

Ekran Kartı

NVIDIA® GeForce® RTX4060 Max-Performance 8GB GDDR6 128-Bit DX12 (En Yüksek Grafik Gücü;115 Watt + 25 Watt Dynamic Boost 2.0) 140W

İşlemci

Intel® Alder Lake Core™ i7-12700H

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

64 GB’ye kadar RAM Desteği

1TB M.2 SSD

Batarya

4 Hücreli 62,32Wh

230W Adaptör

Eğer siz de ürüne göz atmak ve ek faydalarından yararlanıp satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz: https://bit.ly/TulparT7V2085

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