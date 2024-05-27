Bu videoda sunduğu özelliklerle dikkat çeken Monster markasının Tulpar serisinden T7 V20.8.5 bilgisayarın detaylarına göz atıyor ve derinlemesine inceliyoruz.
Monster Tulpar T7 V20.8.5 Teknik Özellikleri:
Tasarım
395.7 x 263.6 x 30.05 mm
2,5 Kg Ağırlık
Güçlendirilmiş Plastik
RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
Bağlantı
1x USB 2.0 Portu
2x USB 3.2 Gen1 (Type-A)
1x USB 3.2 Gen2 Portu (Type-C)
1x HDMI 2.1 Portu (HDCP desteği) (4K @ 60Hz / 2K @ 120Hz)
Display Port Çıkış Desteği
Mini Display Port 1.4 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz / FHD 360 Hz)
Kulaklık / Speaker Çıkışı
Dahili Mikrofon
Intel® Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Ethernet Girişi
Ekran
17,3″ IPS Mat LED Ekran
FHD 1920×1080 Çözünürlük
144Hz Ekran Yenileme
%100 sRGB
300 nit Parlaklık
Ekran Kartı
NVIDIA® GeForce® RTX4060 Max-Performance 8GB GDDR6 128-Bit DX12 (En Yüksek Grafik Gücü;115 Watt + 25 Watt Dynamic Boost 2.0) 140W
İşlemci
Intel® Alder Lake Core™ i7-12700H
32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
64 GB’ye kadar RAM Desteği
1TB M.2 SSD
Batarya
4 Hücreli 62,32Wh
230W Adaptör
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