Bu videoda Monster Notebook markasının özellikle iş dünyası profesyonellerinin ilgisini çekebilecek serisi olan Huma serisinin H4 V6.1 modelini inceliyoruz.

Huma serisi malzeme kalitesi, hafifliği, ekran özellikleri ve sunduğu yüksek performanslı bileşenleriyle dikkat çekiyor. Öyle ki, 3K 120Hz ekranı, alüminyum kasası, 1.40 kg ağırlığı ve Intel Core Ultra 7 155H gibi yapay zeka destekli işlemcisi birleşince ortaya güçlü bir bilgisayar ortaya çıkıyor. Monster Huma H4 V6.1 hakkında daha fazla detayı bu videoda bulabilirsiniz.

Peki siz Monster Huma H4 V6.1 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iş bilgisayarı olarak aranan tüm özellikleri kullanıcısına sunuyor mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Daha detaylı inceleme ve Huma serisi fiyat bilgisi için; https://bit.ly/HumaSerisi

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