Bu yılın başında Apple, Qualcomm’a bir dava açmıştı ve bu davanın altında kalmak istemeyen Qualcomm’da karşı dava açtığını açıkladı.

Qualcomm açtığı dava ile Apple’a karşı kendi haklarını savunmak için bu davayı açtı. Rakiplerine sürekli dava açan Cupertino şirketi bundan bir kaç yıl öncede Smasung’a bir dava açmış ve bu davayı kazanmıştı.

Qualcomm bir milyar dolarlık bir tazminat davası ile karşı karşıya. Hali hazırda bir Qualcomm’a aynı sebepten bir dava da Amerika tarafından açılmış durumda. Qualcomm’un elinde olmayan pantentlerden telif istemeye kalkması olayı bu boyuta taşımıştı.

iPhone 7 iki farklı çipset ile Amerika’da satışa çıktı. Bunlardan birisi Qualcomm birisi de Intel. Qualcomm’un şikayeti ise Qualcomm çipsetlerinin tam güçte kullanılmaması ve buna karşılık Intel’in teknolojilerinin iPhonelar için yukarı çekilmesi. İki dev arasındaki bu sürtüşme daha uzun bir süre devam edeceğe benziyor.