MIUI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Xiaomi Cihazlar Açıklandı!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl sunduğu MIUI 9 arayüz sürümü için vereceği güncellemeyi alacak telefonları resmen açıkladı.

Xiaomi, ülkemizde resmen olmasa da paralel ithalat üzerinden bile fazlasıyla satın alınan ve tercih edilen bir marka olarak dikkat çekiyor. Çinli firmanın geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni arayüzü olan MIUI 9 için 40 telefonluk güncellemeyi alacak cihazlar listesini resmen açıkladı. Markanın resmi Weibo hesabından açıklanan listede, yeni ve eski, üst ve orta seviye demeden birçok cihaza sunacağı görülüyor.

İşte MIUI 9 güncellemesini alacak olan Xiaomi telefonlar;