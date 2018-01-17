MIUI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Xiaomi Cihazlar Açıklandı!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl sunduğu MIUI 9 arayüz sürümü için vereceği güncellemeyi alacak telefonları resmen açıkladı.
Xiaomi, ülkemizde resmen olmasa da paralel ithalat üzerinden bile fazlasıyla satın alınan ve tercih edilen bir marka olarak dikkat çekiyor. Çinli firmanın geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni arayüzü olan MIUI 9 için 40 telefonluk güncellemeyi alacak cihazlar listesini resmen açıkladı. Markanın resmi Weibo hesabından açıklanan listede, yeni ve eski, üst ve orta seviye demeden birçok cihaza sunacağı görülüyor.
İşte MIUI 9 güncellemesini alacak olan Xiaomi telefonlar;
- Xiaomi Mi MIX 2, Mi MIX
- Xiaomi Mi Note 3, Mi Note 2, Mi Note
- Xiaomi Mi 6, Mi 5X, Mi 5, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4s, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2, Mi 2S
- Xiaomi Mi Max 2, Mi Max
- Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4A, Redmi 4 (High Edition), Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 1S
- Xiaomi Redmi Note 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Pro, Redmi Note
- Xiaomi Mi Pad 3, Mi Pad 2, Mi Pad
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