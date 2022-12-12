MIUI 14, dün Xiaomi 13 serisi lansman etkinliğinde resmiyet kazandı. Duyuru sırasında Xiaomi, en son yazılımının tüm yeni özelliklerini açıkladı. Ayrıca, yeni yazılım güncellemesini ilk önce alacak olan akıllı telefonları da lansman esnasında açıkladı.

Ancak şirket, MIUI 14’ün tabletler için kullanılabilirliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu, etkinlikten sonra Xiaomi Community aracılığıyla ortaya çıktı.

Geçen yıl Xiaomi, MIUI 13’ü piyasaya sürdüğünde MIUI 13 Pad ve MIUI 13 Fold’u da tanıtmıştı. Ancak MIUI 14 lansmanında böyle bir şey görmedik. Çünkü Xiaomi, MIUI 14’ün tablet ve katlanabilir sürümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, resmi forumu olan Xiaomi Community’de bu bilgiyi açıkladı.

Bu nedenle, tabletler ve katlanabilir Xiaomi telefonlar için MIUI 14 haftalık beta sürümleri daha sonra piyasaya sürülecek. İlginç bir şekilde Xiaomi; herkese açık beta programını başlatmasına rağmen, MIUI 14 kararlı sürümü için şimdiden bir zaman çizelgesi ortaya koydu. Aşağıdaki tabletler, 2023 Nisan ayının başlarından itibaren MIUI 14 güncellemesine erişebilecek.

İçindekiler MIUI 14 Pad Kararlı Güncelleme Yayın Takvimi

MIUI 14 Pad Kararlı Güncelleme Yayın Takvimi

Nisan 2023’ten itibaren güncellemeyi alacak cihazlar:

Xiaomi Pad 5 Pro 12.5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad

Şu anda Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışıyorlar. Etkinlik sırasında Şubat 2023’ten itibaren eski telefonların da güncellemeyi alacağı ortaya çıktı. Ancak, Xiaomi Community duyuru gönderisi, kullanıma sunumun Ocak 2023 civarında başlayacağını söylüyor.