MIUI 12, Karanlık Mod 2.0 özellikleri neler?

Xiaomi’nin oldukça popüler olan MIUI arayüzünün yeni sürümü MIUI 12, sızıntılara göre 27 Nisan tarihinde tanıtılacak. Söz konusu güncellemenin öne çıkarılan özelliği ise yeni “Karanlık Mod 2.0” olacak.

MIUI 12 Karanlık Mod 2.0 Özellikleri

Yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak olan Karanlık Mod 2.0, dinamik duvar kağıtları ile geliyor. Basit bir gece gündüz duvar kağıdı değişimi kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Xiaomi bu özelliği tüm duvar kağıtları için kullanıma sunmanın bir yolunu bulmamış ise söz konusu özelliğin yalnızca Xiaomi’nin sunduğu uyumlu duvar kağıtları ile çalışacağını söylemek mümkün. Duvar kağıdı karartma özelliği ile oluşan dinamik değişimi haberimizin devamında ki GIF’de inceleyebilirsiniz.

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Yazı tipi kalınlık ayarı parlama ve bulanıklığı azaltmak amacıyla metin kalınlığını otomatik olarak ayarlanması şeklinde tanımlanabilir. MIUI 11’de de bulunan bu özellik yeni sürümde geliştirilmiş. Karanlık ve açık modda çalışan özellik dinamik bir yazı tipi sunacak. Haberimizin devamında sunduğumuz görselde karanlık modda 580 olan yazı tipi kalınlık derecesinin gündüz modunda 630 olduğunu görebilirsiniz.

Daha hoş bir okuma deneyimi sunma amacında olan Yazı Tipi Kontrast Ayarı özelliğinin ana fikri siyah arka plan ve beyaz metin arasında ki karşıtlığın ortam ışığına göre ayarlanmasıdır. Gece kullanımında göz yormamaya yarayacak olan özellik gündüz kullanımında okumayı kolaylaştıracak.

Tabii ki Xiaomi, MIUI 12 ile pek çok değişiklik ve yeni özellik sunacaktır. Sızıntıların doğru çıkması durumunda tüm özellikleri 27 Nisan tarihinde öğrenmemiz mümkün olacak.